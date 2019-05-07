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Cumhurbaşkanlığından 'Gönlümüz Bir Soframız Bir' kampanyası

Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen, ramazan kardeşliğini pekiştiren mesajlar paylaşılacak.

Cumhurbaşkanlığından 'Gönlümüz Bir Soframız Bir' kampanyası

Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen, ramazan kardeşliğini pekiştiren mesajlar paylaşılacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
07 Mayıs 2019 Salı 23:20
Cumhurbaşkanlığından 'Gönlümüz Bir Soframız Bir' kampanyası

Cumhurbaşkanlığınca, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen, ramazan kardeşliğini pekiştiren mesajlar "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Cumhurbaşkanlığınca "GönlümüzBirSoframızBir" başlığıyla hayata geçirilen dijital iletişim kampanyasıyla, ramazanın birleştiriciliğinin, dayanışmanın ve kardeşlik temalarının ön plana çıkarılması amaçlanıyor. 

Yerleştirilmiş video

T.C. Cumhurbaşkanlığı@tcbestepe

Cumhurbaşkanlığı, bu Ramazan Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ve Ramazan kardeşliğimizi pekiştiren video mesajları etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

İlk selam Osmanlı'nın kurulduğu topraklardan, Söğüt'ten.

10,5 B

3.152 kişi bunun hakkında konuşuyor

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

Kampanya çerçevesinde Türkiye'nin çeşitli illerinden ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen, ramazana dair tebrik, selam ve temennileri içeren video ve mesajlara Cumhurbaşkanlığı'nın TwitterFacebook, Instagram ve YouTube hesaplarında yer verilecek.

İlk mesaj Söğüt'ten

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan ilk mesaj, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yeri olan Söğüt'ten geldi. Bir grup genç tarafından hazırlanan videoda, ramazanın bir arada yaşama kültürünün güçlenmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mübarek ramazanın manevi ikliminde #GönlümüzBirSoframızBir. Oruçla ferahlayan bedenlerimiz sıhhat, duayla genişleyen gönüllerimiz esenlik, paylaştıkça bereketlenen hanelerimiz huzur bulsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun."

Fahrettin Altun@fahrettinaltun

Mübarek ’ın manevi ikliminde

Oruçla ferahlayan bedenlerimiz sıhhat, duayla genişleyen gönüllerimiz esenlik, paylaştıkça bereketlenen hanelerimiz huzur bulsun.

Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun

Anahtar Kelimeler:
BirSofra
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