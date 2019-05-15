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'Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu' kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla "Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu" oluşturuldu.

'Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu' kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla "Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu" oluşturuldu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Mayıs 2019 Çarşamba 09:46
'Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu' kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararname ile millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunun oluşturulması kararlaştırıldı.

Kurul üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek

Buna göre, kurul üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Ayrıca kurulun çalışma usul ve esasları ile kurul üyelerine yapılabilecek ödemelerin de Cumhurbaşkanınca belirlenmesi kararı verildi.

Anahtar Kelimeler:
Yüksekİstişare
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