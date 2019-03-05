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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sinop'ta

- Fuat Oktay, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ü ziyaret etti, esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sinop'ta

- Fuat Oktay, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ü ziyaret etti, esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti

05 Mart 2019 Salı 15:57
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sinop'ta

SİNOP (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu.

Beraberindeki heyetle Meydankapı Mahallesi Tersane bölgesinde esnaf ziyareti gerçekleştirilen Oktay, vatandaşlarla sohbet etti.

Oktay'a, ziyaret ettiği bir balıkçıda pişirilmiş mezgit ve barbunya ikram edildi. Balıkların tadına bakan Oktay, çalışanlara hayırlı işler diledi.

Kendisine balkonlardan sevgi gösterinde bulunanları selamlayan Oktay, çocuklara da oyuncak dağıttı.

Çay bahçelerini de gezen Oktay, buradakilerle sohbet ederek birlikte simit yedi.

Fuat Oktay, Sinop Adalat Sarayını da ziyaret ederek, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ile görüştü.


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Cumhurbaşkanı YardımcısıFuat OktaySinop
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