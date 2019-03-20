Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
104291
ALTIN
229.451
DOLAR
5.4777
STERLİN
7.2493
EURO
6.2134
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Zelanda teröristi ve DEAŞ'ın kumaşı aynıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makale, "Yeni Zelanda teröristi ve DEAŞ'ın kumaşı aynıdır" başlığıyla yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Zelanda teröristi ve DEAŞ'ın kumaşı aynıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makale, "Yeni Zelanda teröristi ve DEAŞ'ın kumaşı aynıdır" başlığıyla yayımlandı.

Emre Köse
Emre Köse
20 Mart 2019 Çarşamba 09:36
3 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Zelanda teröristi ve DEAŞ'ın kumaşı aynıdır
Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanWashington Post gazetesi için "Yeni Zelanda teröristi ve DEAŞ'ın kumaşı aynıdır" başlıklı bir makale yazdı. 

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde yaşanan terör saldırılarında 50 masum insanın şehit olduğunu belirten Erdoğan, cuma namazı için yerel camilerde toplanan düzinelerce Müslümanın saldırıdan yaralı olarak kurtulduğunu hatırlattı.

Cinayet silahlarının üzerinde ve teröristin internet ortamında yayımladığı manifestoda çok sayıda tarihi referansa rastlandığına dikkati çeken Erdoğan, "Teröristin Türkiye'ye ve şahsıma birçok kez atıfta bulunması hem manidar hem de üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur." ifadelerini kullandı. Erdoğan, makalesine şöyle devam etti: 

"Yetkili makamlarımız, Yeni Zelanda saldırısı sonrasında saldırgan Brenton Harrison Tarrant'ın 2016 yılında Türkiye'ye iki kez gelerek ülkemizin muhtelif bölgelerinde zaman geçirdiğini ortaya çıkardı. Ayrıca Tarrant'ın Fas, İsrail ve Hırvatistan gibi bazı ülkelere seyahat ettiğini tespit ettik. Türk istihbarat ve emniyet birimleri, olayın aydınlatılması ve gelecekte yaşanabilecek saldırıların engellenmesi için Yeni Zelanda ve diğer ülkelerle iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir."

"İnsanların arasına nefret tohumları serpmeye kalkışmıştır"

Christchurch katliamının sorumlusunun dünya tarihini ve Hristiyanlık inancını tahrif ederek sapkın görüşlerini meşrulaştırmaya çalıştığını vurgulayan Erdoğan, "İnsanların arasına nefret tohumları serpmeye kalkışmıştır. Geçmişte defalarca terörün dini, dili veya ırkı olamayacağını ifade etmiş bir lider olarak geçtiğimiz hafta yaşanan terör saldırılarını Hristiyan öğretisine, ahlakına veya prensiplerine bağlamaya yönelik her türlü gayreti kategorik olarak reddediyorum. Yeni Zelanda'da yaşananlar ancak cehalet ve nefretin zehirli bir çıktısı olarak değerlendirilebilir." görüşünü paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalesini şöyle sürdürdü:

"Milletimiz, tarihin teröristler tarafından tahrif edilmesiyle ilk kez bu olayda karşılaşmamıştır. Tarihi radikal ideolojisinin perspektifinden yorumlayan ve çoğunluğu Müslüman binlerce sivilin katili olan DEAŞ terör örgütü, son yıllarda 'İstanbul’un yeniden fethi' için çağrıda bulunmuştur. Bu çağrı, Christchurch saldırganının manifestosunda yer alan 'şehri bir kez daha Hristiyan yapma' sözüyle benzerlik göstermektedir. DEAŞ, aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya yemin etmiştir - ki Türk askerinin Suriye'de terör örgütüne bu kadar ağır bir darbe vurmasının sebeplerinden biri budur. 

Bu itibarla, Yeni Zelanda'da masum insanların canını alan katille Türkiye, Fransa, Endonezya ve başka yerlerde terör saldırıları düzenleyenler arasında kesinlikle hiçbir fark olmadığını tespit etmek durumundayız."

"Bunun tekrar olmasına izin veremeyiz"

DEAŞ saldırıları sonrasında kabul edilemez terörist eylemlerin suçunu İslam'a ve Müslümanlara atan Batılı siyasetçi ve yorumcuların sayısının hiç de az olmadığının altını çizen Erdoğan, "Bu şahısların görüşleri, Avustralyalı senatör Fraser Anning'in görüşleriyle örtüşüyordu. O dönemde biz, inancımızın terörle özdeşleştirilmesine itiraz ederek teröristlerin dinimizi ele geçirme çabalarını engelleme sözü vermiştik. Maalesef Avrupa'da ve Batı dünyasının diğer kısımlarında İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve liberal değerlerle örtüşmeyen başka pratikler sessizlikle karşılandı. Bunun tekrar olmasına izin veremeyiz. Eğer dünya Yeni Zelanda'da yaşanan saldırının benzerlerinin gelecekte yaşanmasını engellemek istiyorsa, öncelikle bu olayın koordine bir karalama kampanyasının sonucu olduğunu teşhis etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm terör örgütlerine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz" 

"Türk milletinin yüzyıllardır vatan eylediği topraklardan teröristler istiyor diye ayrılmayacağı aşikardır." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde sapkın katiller, bizi herhangi bir dini cemaat, millet veya grubu hedef almaya ikna edemeyecektir. Yüzyıllar boyunca Avrupa milletler ailesinin bir parçası olan Osmanlı İmparatorluğu'nun varisi olan Türkiye, 11 Eylül terör saldırılarının hemen ardından teröre karşı ittifaka katılmıştır. 60 yılı aşkın süre önce NATO'ya katılan ülkemiz, Avrupa Birliği'ne tam üye olmayı stratejik bir hedef olarak görmektedir. Aynı şekilde dost ve müttefiklerimizle birlikte tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz." 

"Batılı liderler ülkelerinde yaşayan Müslümanları kucaklamalı"

Christchurch katliamı sonrasında Batı'nın üzerine düşen bazı sorumluluklar bulunduğunu belirten Erdoğan, Batılı toplumların ve hükümetlerin, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi gibi son yıllarda yükselen ideolojilerin normalleşmesine izin vermemesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sapkın ideolojilerin, tıpkı anti-semitizm gibi insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunun kabul edilmesinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "İlaveten yaşanan olayı tüm yönleriyle aydınlatmak ve hem bu teröristin nasıl radikalleştiğini hem de terör örgütleriyle bağlantılarını anlayarak gelecekte yaşanabilecek trajedileri engellemeliyiz. Son olarak tüm Batılı liderlerin, Yeni Zelanda Başbakanı Sayın Jacinda Ardern'in cesareti, liderliği ve samimiyetinden ders alarak kendi ülkelerinde yaşayan Müslümanları kucaklaması gerekir." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıYeni Zelanda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İİT Yeni Zelanda gündemiyle İstanbul'da toplanacak
İİT Yeni Zelanda gündemiyle İstanbul'da toplanacak
'Afrin harekatı 300 bin Suriyelinin dönüşünü sağladı'
'Afrin harekatı 300 bin Suriyelinin dönüşünü sağladı'
Denizli Acıpayam'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Denizli Acıpayam'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim