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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığı toplu katliam boyutuna ulaşmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı, bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığı toplu katliam boyutuna ulaşmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı, bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır." dedi.

Emre Köse
Emre Köse
15 Mart 2019 Cuma 14:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığı toplu katliam boyutuna ulaşmıştır
İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı, bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır." dedi. 

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenlendi. 

Törende konuşan Erdoğan, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'na rahmet dileyerek, yakınları ve akademi dünyasına başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaybettikleri her ilim insanının dünyada yeri doldurulamaz bir boşluk bıraktığını anlatan Erdoğan, "Son yıllarda Halil İnalcık, Fuat Sezgin, Kemal Karpat gibi her biri kendi alanında gerçekten çok çok önemli isimleri ardı ardına dar-ül bekaya uğurladık." diye konuştu.

Erdoğan, bugün de Beril Dedeoğlu'nun vefatı vesilesiyle bir arada olduklarını belirterek, Dedeoğlu'nun aynı zamanda bakan, rektör, YÖK üyesi, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi sıfatlarıyla uzun zamandır birlikte çalıştığı bir mesai arkadaşı olduğunu vurguladı.

Dedeoğlu'nun görev yaptığı her yerde birikimi, üretkenliği, çalışkanlığı, nezaketi ve hanımefendiliği ile sevilen, saygı duyulan bir isim olduğunu dile getiren Erdoğan, "Uluslararası ilişkiler alanında yerli ve milli bakış açısıyla yaptığı değerlendirmeler her zaman ufkumuzu açmış, önümüzü aydınlatmıştır. Hocamız hayatı boyunca kitap, makale, tebliğ, konferans ve röportaj olarak ortaya koyduğu ürünlerin yanı sıra yetiştirdiği öğrenciler ve üstlendiği görevlerle de daima ülkesine karşı mesuliyetini yerine getirmeye gayret etmiştir." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağrından çıktığı topluma hizmet etme heyecanı ve çabasına bizzat şahit olduğu Beril Dedeoğlu'nu genç denebilecek bir yaşta kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduğunu dile getirerek, "Halbuki bizim Beril Hocamızla birlikte yapmayı planladığımız daha çok çalışma vardı. Gerçekten Türkiye, özellikle uluslararası ilişkilerle güvenlik politikaları ile ilgili hususlarda her türlü katkıya ihtiyacımız olan kritik bir dönemden geçiyor. Eminim kendisinin de zihninde planı hazır olan daha çok çalışması, projesi, eser taslağı bulunuyordu." dedi.

Onun bıraktığı yerden, öğrencileri ve mesai arkadaşlarının çalışmalarını devralarak nihayete erdireceğini anlatan Erdoğan, ilim dünyasından kayan bir yıldız olarak gördüğü Dedeoğlu'na bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine, akademi dünyasına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Yeni Zelanda'daki saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası bir olay olması hasebiyle Yeni Zelanda'da Cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara yönelik saldırıyı nefretle kınadığını belirtmek istediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dünyada uzunca bir süredir yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı, bu saldırıyla bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır. Saldırının uzun bir planlamanın ve motivasyonun sonucu olduğu dolayısıyla fevri bir davranış denilerek geçiştirilemeyeceği bellidir.

Ülkemizi, milletimizi ve şahsımı da hedef alan katilin temsil ettiği anlayışın Batı toplumlarını bir kanser gibi hızla ele geçirmeye başladığı açıktır. Kaldı ki ülkemi dahi Anadolu ve Batı olarak ayırmak suretiyle orada da kendine has değerlendirmeler yapan ortada gerçekten bir terörist, bir katil var. Şayet derhal önlem alınmazsa bu kötü gidişin önünü alan felaket haberlerine yenilerinin eklenmesi kaçınılmazdır. Tüm dünyayı özellikle de Batı ülkelerini, insanlığın tamamını tehdit eden bu tehlikeli gidişe karşı süratle tedbir almaya davet ediyoruz. Yeni Zelanda'daki saldırıda hayatlarını kaybeden masum kardeşlerimize şahsım ve milletim adına Allah'tan rahmet diliyorum. Sadece bu konuyu bile uzun uzadıya değerlendirme ihtiyacı hissedeceğimiz Beril Hocamızı bir kez daha tazimle yad ediyorum." 

Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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Cumhurbaşkanıİslam
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