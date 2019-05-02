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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Her yerde 3 çocuk derken bazıları 'geçim meselesi' diyor. Şunu unutmayalım her doğan rızkıyla doğar, rızkıyla gelir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Her yerde 3 çocuk derken bazıları 'geçim meselesi' diyor. Şunu unutmayalım her doğan rızkıyla doğar, rızkıyla gelir." dedi.

Emre Köse
Emre Köse
02 Mayıs 2019 Perşembe 15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile mefhumu ortadan kalkmış bir toplum ne kadar zengin olursa olsun ayakta kalamaz. Ailede çözülme olursa, millet olarak varlığımızın tehlikeye girmesi kaçınılmazdır." dedi.

Erdoğan, "Nikah akdinin değersizleştirildiği, evlilik dışı ilişkilerin normal sayıldığı, boşanmanın adeta teşvik edildiği sancılı bir süreçle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

"Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Onun için yıllarca bu ülkede kısırlaştırma adına her şeyi yaptılar. Doğum kontrolü dediler, aile planlaması dediler. Değişik isimlerle bize nüfuz etmeye çalıştılar. Tabii ki atılan bu adımlarla da nüfusumuz azaltıldı. Ben bu milletin bir evladı olarak bu gidişi doğru bulmadım, bulmuyorum. Her yerde 3 çocuk derken bazıları 'geçim meselesi' diyor. Şunu unutmayalım her doğan rızkıyla doğar, rızkıyla gelir." 

Erdoğan, "Medya organlarımız, kadın programları adına mahremiyeti ve ailevi değerleri hiçe sayıyorsa orada çok büyük bir sorun var demektir." dedi.

"Biz elimizden telefonu, tableti, karşımızdaki televizyonu şöyle bir yana bırakıp aile fertleriyle daha çok hemhal olmazsak çocuklarımızın iletişim obezi haline dönüşmesini engelleyemeyiz." diyen Erdoğan, "Reyting kaygısıyla televizyon dizilerinde ve sosyal medyada çarpık ilişkiler özendiriliyorsa, şiddet teşvik ediliyorsa devletin attığı adımlar akim kalmaya mahkumdur." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanMilletler
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