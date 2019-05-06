Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
92202
ALTIN
247.134
DOLAR
5.9936
STERLİN
7.8538
EURO
6.7077
Mini akıllı mühimmatlar için ihracat zamanı
Mini akıllı mühimmatlar için ihracat...
Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı tepede ilk sahur
Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı...
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu
'YSK zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak'
'YSK zannediyorum yarından itibaren bir...
Kuzey Kore kısa menzilli füze ateşledi
Kuzey Kore kısa menzilli füze...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu için başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu için başsağlığı mesajı paylaştı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu için başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu için Twitter hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı. 

Recep Tayyip Erdoğan@RTErdogan

Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu’nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu'na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

58,6 B

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

20,5 B kişi bunun hakkında konuşuyor

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son bir yılda 19 milyon yeni kimlik basıldı
Son bir yılda 19 milyon yeni kimlik basıldı
Giresun'da heyelan
Giresun'da heyelan
İzmir'de yakalanan YPG'li terörist tutuklandı
İzmir'de yakalanan YPG'li terörist tutuklandı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim