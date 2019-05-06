Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu için başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu için Twitter hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

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