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Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kanaat önderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kanaat önderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner." dedi.

Emre Köse
Emre Köse
27 Şubat 2019 Çarşamba 17:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kanaat önderleriyle görüştü

Ankara
Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Kanaat Önderlerini kabul etti
Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Kanaat Önderlerini kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderlerini kabul etti.

"Yeni oyunlar çevirenler bayram eder"
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Biz tökezlersek coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder. Biz tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner. " dedi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

Türkiye'de normal şartlarda asla bir arada bulunmaması gereken partileri bir araya getirenlerin amacı herhalde 3-5 belediye başkanlığı veya daha fazla kazanmak olmasa gerek. Seçim dönemleri ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik saldırıların arttığı dönemlerdir. 31 Mart öncesi de yine bu oyunların sahnelendiğini görüyoruz. İttifakların mahiyetine baktığımızda bu durumu gayet açık tespit edebiliriz."

"Oynanan oyunu gördük ve karşı çıktık"
Türkiye'nin bölgede önemli bir aktör olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz Mısır'da ve tüm Kuzey Afrika'da oynanan oyunu gördük ve karşı çıktık. Biz Irak'ta oynanan oyunu gördük ve ağırlığımızı koyduk, bozduk. Biz Suriye'de oynanan oyunu gördük ve sahaya girerek işin gidişatını değiştirdik. Biz Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, Balkanlar'da oynanan oyunlar karşısında da ilkeli bir duruş sergiliyoruz. Çomak soktuğumuz bu kovanlarda sahnelenen senaryolar birer birer çıkmaza girdikçe, bize karşı husumet de büyüyor. Bize işte bunun bedelini ödetmek istiyorlar."

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat 20 dakika sürdü.

Kabulde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da hazır bulundu.

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