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Cumhur İttifakı'nın Dikili adayının başvurusu düşürüldü

- MHP'li Dikili Belediye Başkan Adayı Buğra Akın'ın adaylığı, İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edildi - MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin: "Yarın İl Seçim Kuruluna itirazımızı yapacağız"

Cumhur İttifakı'nın Dikili adayının başvurusu düşürüldü

- MHP'li Dikili Belediye Başkan Adayı Buğra Akın'ın adaylığı, İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edildi - MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin: "Yarın İl Seçim Kuruluna itirazımızı yapacağız"

22 Şubat 2019 Cuma 23:00
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Cumhur İttifakı'nın Dikili adayının başvurusu düşürüldü

İZMİR (AA) - Cumhur İttifakı'nın Dikili Belediye Başkan Adayı MHP'li Buğra Akın'ın adaylık başvurusu, İlçe Seçim Kurulu tarafından düşürüldü.

Alınan bilgiye göre, başkan adayı hakkındaki bir mahkeme kararına ilişkin yapılan itirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, Akın'ın adaylık başvurusunu iptal etti.

Gelişme üzerine MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Şekerci, MHP İlçe Başkanı Mehmet Arslan ve partililer bir toplantı yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Şahin, bugün saat 16.30 civarında yapılan bir şikayet üzerine böyle bir kararın alındığını belirterek, "İlçe Seçim Kurulunun incelemesinde, Buğra Akın Bey'in, siyasi hak mahkumiyetini içermemesine rağmen geçmişte aldığı bir mahkeme kararı gösterilerek adaylığı düşürülmüştür. Yarın İl Seçim Kuruluna itirazımızı yapacağız. Arkadaşlarımıza, ülküdaşlarımıza, AK Parti'li arkadaşlarımıza söyleyeceğimiz, pazartesi gününe kadar itirazımızın kabul edileceğini düşünüyoruz."

Söz konusu durumun bir şikayet üzerine gerçekleştiğini aktaran Veysel Şahin, "Cumhur İttifakı'nın başarılı olduğu görüldü. Bir takım çevreler rahatsız oldu. Bu rahatsızlığı bu şekilde dile getirdiler, öne sürdüler. Fakat bu yapılanlar başarımızı gölgelemeye yetmeyecek. Her halükarda, her şartta Dikili'yi alacağız." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
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