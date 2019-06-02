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Çukurova'nın 'bayram şekeri' Cezerye

Adana'da geleneksel tatlılardan havuç ve şekerin karıştırılıp çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen cezerye, Ramazan Bayramı öncesinde ilgi görüyor.

Çukurova'nın 'bayram şekeri' Cezerye

Adana'da geleneksel tatlılardan havuç ve şekerin karıştırılıp çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen cezerye, Ramazan Bayramı öncesinde ilgi görüyor.

02 Haziran 2019 Pazar 12:24
Çukurova'nın 'bayram şekeri' Cezerye

Adana'da geleneksel tatlılardan, havuç ve şekerin karıştırılıp çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen cezeryenin üretimi Ramazan Bayramı öncesi iki katına çıktı.

Çukurova yöresinde geçmişi çok eskilere dayanan ve yaygın olarak tüketilen cezerye, yöre insanın vazgeçemediği lezzetler arasında yer alıyor.

Havuç ve şekerin karıştırılıp çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen, içine fındık, Antep fıstığı konulan veya sade olarak yapılan cezerye, üzerine serpilen rendelenmiş Hindistan ceviziyle servis ediliyor.

Yaygın olarak tercih edilen cezeryeye olan talep, bayramlarda yöresel tatlara yönelik ilgi dolayısıyla daha da artıyor.

Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk arttı

Kentte 60 yılı aşkın süredir helva, cezerye ve lokum üretimi yapan firmanın yetkilisi Engin Yangöz, AA muhabirine, cezeryenin yörede herkesin severek tükettiği lezzet olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı öncesi iş yerlerinde yoğunluk yaşandığını anlatan Yangöz, "İnsanlar, şekerin yanı sıra ikram için cezerye ve lokum da alıyorlar. Normalde aylık 1,5-2 ton cezerye yaparken bayram dönemlerinde bu 4-5 tona çıkıyor. Günlük 300-500 kilogram havuç işlerken bazı günler bu bir tonu geçiyor. Sadece kişisel müşteri olarak değil şirketlerin de personele bayram hediyesi olarak tercihleri arasında cezerye yer alıyor." diye konuştu. 

İtalya'ya cezerye

Bayram alışverişi yapan Hülya Yükselay, bayramı İtalya'da karşılayacağını belirtti.

Cezeryeyi severek tükettiğini dile getiren Yükselay, "Ramazanda Adana'ya geldik. Alışverişimizi yapıyoruz. Bayramda yurt dışında olacağım. İmkanımız olduğu kadar aldığımız cezerye ve lokumları İtalya'ya götüreceğiz. İtalyanlar çoğunlukla bilmediği için bu ürünleri biz onlara tanıtıyoruz. Onlar da çok beğeniyorlar. Elimizden geldiği kadar götürüyoruz." ifadesini kullandı.

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