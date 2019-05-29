Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
87324
ALTIN
248.288
DOLAR
6.0076
STERLİN
7.5960
EURO
6.7000
Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu
Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri...
Adalet Bakanı Gül: Türkiye'yi daha büyük bir hale getirmeye devam edeceğiz
Adalet Bakanı Gül: Türkiye'yi daha...
Merkel'den Avrupa'ya yükselen 'aşırı sağ' uyarısı
Merkel'den Avrupa'ya yükselen 'aşırı sağ'...
LGS için geri sayım başladı
LGS için geri sayım başladı
Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist 'turuncu kategori'de aranan çıktı
Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist...

Çıralı'nın 'koruyucuları'nda tarihi rekor

Antalya'nın bakir sahilleriyle ünlü turizm merkezi Çıralı'da, caretta carettaların yuvalama ve yavru sayısında geçen sene bir önceki yıla göre tarihi rekor yaşandı.

Çıralı'nın 'koruyucuları'nda tarihi rekor

Antalya'nın bakir sahilleriyle ünlü turizm merkezi Çıralı'da, caretta carettaların yuvalama ve yavru sayısında geçen sene bir önceki yıla göre tarihi rekor yaşandı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:23
Çıralı'nın 'koruyucuları'nda tarihi rekor

Antalya'nın bakir sahilleriyle ünlü turizm merkezi Çıralı'dacaretta carettalar için geçen sene bir önceki yıla göre tarihi yuvalama ve yavru sayısına ulaşıldı. 2017'de 75 yuvada 4 bin 432 yavru sayısı 2018'de 151 yuvada 9 bin 572'ye çıktı.

Kemer ilçesinin gözde turizm merkezi Çıralı'yı 30 yıl önce golf sahası olmaktan kurtaran caretta carettalar, sahillere yumurta bırakmaya başladı.

Nesli tükenme tehditi altındaki caretta carettaların dünyadaki en önemli yuvalama alanlarına sahip Antalya'da, bu canlıların yumurtlama sezonu açıldı.

Kentin en önemli turizm merkezlerinden Çıralı Plajı'na çıkan 3 caretta caretta, yumurtalarını bıraktı.

Caretta yuvalarını inceleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki 20 yumurtlama kumsalından 9'unun Antalya'da bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de en fazla caretta caretta yumurtlama sahasının Belek olduğununu belirten Kamil, Çıralı'da da son yıllarda yaptıkları koruma çalışmalarıyla önemli bir artış gözlemlediklerini kaydetti.

Çıralı kumsalındaki yuva koruma ve izleme faaliyetlerinin, S.S. Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi ile yaptıkları protokol kapsamında yerel halk ve gönüllüler tarafından yürütüldüğüne işaret eden Kamil, Çıralı'da birçok anlamda ilk olan güvenlik önlemleri aldıklarını aktardı.

Kamil, 1 Mayıs tarihinden itibaren akşam 21.00'den sabah gün doğumuna kadar kumsala insan girişinin yasak olduğunu vurgulayarak, "Kumsalda evcil hayvan dolaştırılması, motorlu araç girişi, gündüz ve gece mangal dahil ateş yakılması, kamp kurulması, şezlonglarda gecelemek, kumsala seyyar satıcı girmesi, kumsalın güvenli alanına kabin, yürüme yolu, şezlong konulmasını yasakladık. Ayrıca kumsala kıyısı bulunan işletmelerin ışık kaynaklarını perdeleme sistemiyle örtmesini sağladık. Çıralı bu çalışmalarla Türkiye'ye örnek oldu." dedi.

Çıralı'da, ahşap direklerle plajda güvenlikli alan çalışması yaptıklarını anlatan Kamil, şunları söyledi:

"Deniz Kaplumbağası Tanıtım ve Bilinçlendirme Meydanı oluşturduk. Ziyaretçilerin bilinçlenmesi için mobil caretta karavanı uygulamasını başlattık. Yerel halkın, işletmelerin, gönüllülerin el birliğiyle yürüttüğü çalışmalar meyvesini verdi ve Çıralı'da yuva çıkışları ve yuvadan çıkan yavru sayılarında artış gerçekleşti. Geçen yıl rekor kırılarak 151 yuvada 9 bin 572 yavru denizle buluştu." diye konuştu. Kamil, 2017'de bu rakamın 75 yuvada 4 bin 432 yavru olduğuna işaret etti.

"İnşallah bu yıl rekoru bir üst seviyeye çıkartırız"

Ulupınar Mahallesi muhtarı Habib Altınkaya, Çıralı'yı 30 yıl önce golf sahası olmaktan kurtaran nesli tükenme tehditi altındaki caretta carettalara minnet borçları olduğunu yineledi.

Altınkaya, bu canlıların farkına ve önemine o yıllarda vardıklarını belirterek, "Carettalara o yıllardan bu yana sahip çıkıyoruz. Onların nesillerinin devam etmesi için çabalıyoruz." dedi.

Bu yıl yumurtlama sezonunun iklim koşulları nedeniyle geç başladığını kaydeden Altınkaya, "Geçen yıl rekor kırmıştık. İnşallah bu yıl rekoru bir üst seviyeye çıkartırız. Korumaya ilk başladığımızda 35 yuva vardı. Geçen yıl 151 yuvaya ulaştık. Çalışmalarımızın neticesini aldık." dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnci kefaline 'can suyu' verildi
İnci kefaline 'can suyu' verildi
Bayramda 185 bin trafik personeli yollarda olacak
Bayramda 185 bin trafik personeli yollarda olacak
Yeni askerlik sistemi teklifi bayram sonrasına ertelendi
Yeni askerlik sistemi teklifi bayram sonrasına ertelendi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim