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Çığ altında kalan akademisyenlerin anısına zirve tırmanışı

- Erciyes Dağı'nda 28 yıl önce çığ altına kalarak yaşamını yitiren Prof. Dr. Abdülmecit Doğru ve Prof. Dr. Ahmet Bilge anısına tırmanış düzenlendi

Çığ altında kalan akademisyenlerin anısına zirve tırmanışı

- Erciyes Dağı'nda 28 yıl önce çığ altına kalarak yaşamını yitiren Prof. Dr. Abdülmecit Doğru ve Prof. Dr. Ahmet Bilge anısına tırmanış düzenlendi

04 Mart 2019 Pazartesi 12:05
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Çığ altında kalan akademisyenlerin anısına zirve tırmanışı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Dağı'nda 28 yıl önce bilimsel araştırma sırasında çığ altında kalarak hayatını kaybeden Prof. Dr. Abdülmecit Doğru ve Prof. Dr. Ahmet Bilge anısına zirve tırmanışı yapıldı.

Erciyes Üniversitesi Dağcılık Kulübü tarafından, Şeytanderesi rotasında 2 Kasım 1991'de çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren Doğru ve Bilge anısına düzenlenen etkinliğe, Türkiye genelinden 48 dağcı katıldı.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen etkinlik kapsamında Tekir bölgesinde bir araya gelen sporcular, Çobanini mevkisindeki kampın ardından Şeytanderesi rotasını izleyerek zirveye ulaştı.

Sporcular, burada, 1980'li yıllarda Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı görevinde de bulunan Prof. Dr. Doğru ile 1988'de Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yapan Prof. Dr. Bilge için saygı duruşunda bulundu.

Dağcılar, daha sonra aynı rotayı izleyerek Tekir'e döndü.

Anahtar Kelimeler:
Erciyes DağıEÜDAKProf Dr. Abdülmecit DoğruProf Dr. Ahmet Bilge
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