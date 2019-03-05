Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
103754
ALTIN
222.292
DOLAR
5.3877
STERLİN
7.0724
EURO
6.0900
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Cezaevine yasaklı FETÖ yayını sokmaya çalışırken yakalandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan cezaevinde bulunan damadını ziyarete giden kişi, örgütün yasaklı yayınlarını içeri sokmak isterken yakalandı.Alınan...

Cezaevine yasaklı FETÖ yayını sokmaya çalışırken yakalandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan cezaevinde bulunan damadını ziyarete giden kişi, örgütün yasaklı yayınlarını içeri sokmak isterken yakalandı.Alınan...

05 Mart 2019 Salı 16:03
1 Okunma
Cezaevine yasaklı FETÖ yayını sokmaya çalışırken yakalandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan cezaevinde bulunan damadını ziyarete giden kişi, örgütün yasaklı yayınlarını içeri sokmak isterken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan Düzce T Tipi Cezaevi'nde bulunan N.Ş'yi ziyarete gelen kayınpederi N.B'nin, cezaevi girişinde jandarma ekipleri tarafından üst araması yapıldı.

Aramada, üzerinde örgüte ait yasaklı yayınlar bulunan N.B. gözaltına alınarak İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
DüzceFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kore'de hava kirliliği alarmı
Güney Kore'de hava kirliliği alarmı
"Türkiye Gençlik STK'ları Platformu" üyeleri AA'yı ziyaret etti
Kapadokya bölgesindeki yapıların yıkılması
Kapadokya bölgesindeki yapıların yıkılması
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim