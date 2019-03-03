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Cezaevinden çıktıktan 5 saat sonra hırsızlık yaparken yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan kaydı bulunan zanlı, cezaevinden çıktıktan yaklaşık 5 saat sonra tekrar hırsızlık yaparken yakalandı.Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Gümüştekin...

Cezaevinden çıktıktan 5 saat sonra hırsızlık yaparken yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan kaydı bulunan zanlı, cezaevinden çıktıktan yaklaşık 5 saat sonra tekrar hırsızlık yaparken yakalandı.Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Gümüştekin...

03 Mart 2019 Pazar 10:28
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Cezaevinden çıktıktan 5 saat sonra hırsızlık yaparken yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan kaydı bulunan zanlı, cezaevinden çıktıktan yaklaşık 5 saat sonra tekrar hırsızlık yaparken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Gümüştekin Mahallesi'nde Suriyeli E.İ'ye ait 27 MA 446 plakalı otomobili çalan şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, seyir halindeki otomobili kısa süre sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde yakaladı. Sürücünün kimlik kontrolünü yapan ekipler, şüphelinin 3 ay önce de otomobil hırsızlığından tutuklanan H.U. (26) olduğunu ve aynı gün cezaevinden çıktığını belirledi.

Dün saat 17.00'de cezaevinden çıkarılan ve yaklaşık 5 saat sonra yine hırsızlık yaparken yakalanan H.U'nun uyuşturucu, gasp, cinsel taciz ve hırsızlık gibi 6 ayrı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan H.U, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
GaziantepHIRSIZLIKTutuklama
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