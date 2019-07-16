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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlıkta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan "Yol, Yolcu ve Yolculuk" temalı sergiyi gezdi, Bakanlığın konferans salonunda düzenlenen programa katıldı. Saygı duruşunda bulunu

Darbecilerin sözde atama listesinde "Türk Telekom Genel Müdürü" olarak gösterilen eski albay Adem Durak'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlıkta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan "Yol, Yolcu ve Yolculuk" temalı sergiyi gezdi, Bakanlığın konferans salonunda düzenlenen programa katıldı. Saygı duruşunda bulunu

Darbecilerin sözde atama listesinde "Türk Telekom Genel Müdürü" olarak gösterilen eski albay Adem Durak'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

16 Temmuz 2019 Salı 15:12
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlıkta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan "Yol, Yolcu ve Yolculuk" temalı sergiyi gezdi, Bakanlığın konferans salonunda düzenlenen programa katıldı. Saygı duruşunda bulunu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve darbecilerin sözde atama listesinde "Türk Telekom Genel Müdürü" olarak gösterilen eski albay Adem Durak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Durak ve avukatı katıldı.

Üzerine atılı suçlamayı reddeden sanık Adem Durak, ismine FETÖ'nün sözde atama listesinde rızası dışında yer verildiğini savundu.

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasında "mahrem imam" H.P'nin kendisini örgüt evlerinde gördüğüne yönelik beyanını kabul etmeyen Durak, "ByLock" kullanıcısı olduğuna dair tespiti de reddetti.

Sanık avukatı da müvekkilinin beraatini istedi.

Beyanların ardından hükmünü açıklayan mahkeme, sanık Adem Durak'ı 10 yıl hapisle cezalandırdı.

Son Güncelleme: 16.07.2019 15:14
Anahtar Kelimeler:
15Temmuz
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