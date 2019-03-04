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Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 32 düzensiz göçmen yakalandı.Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Ayvacık'ın...

Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 32 düzensiz göçmen yakalandı.Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Ayvacık'ın...

04 Mart 2019 Pazartesi 11:04
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Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Ayvacık'ın Kadırga Koyu mevkisi açıklarında bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti.

"TCSG-109" bot komutanlığınca söz konusu bölgeye operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenlere yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu.

İşlemleri tamamlanan 32 kişi, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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