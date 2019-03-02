Çanakkale'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Biga Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı göçle mücadele çalışmaları kapsamında ilçe girişinde yol kontrol uygulaması yaptı.
Uygulamada kapalı kasa araç, şüphe üzerine durdurularak incelendi.
Araçta Orta Afrika, Afganistan, Kongo ve Togo uyruklu 24 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.
Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Başka bir araçla kaçak geçişi organize ettikleri iddiasıyla F.E, C.E, M.E. ve A.P. gözaltına alındı.