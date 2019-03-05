Çanakkale'de 116 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 116 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı göçleri önleme faaliyetleri kapsamında devriye görevini yürüten sahil güvenlik unsurları, Kadırga Burnu mevkisinden üç grubun ayrı zamanlarda lastik botlarla denize açıldığını belirledi.

"TCSG-905" Bot Komutanlığının söz konusu bölgede düzenlediği üç operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 116 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Bu kişiler, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolundaki işlemlerinin ardından, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.