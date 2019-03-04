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Çanakkale Savaşları kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş anıldı

- Çanakkale Savaşları Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir: - "Bigalı Mehmet Çavuş, mekanizması bozulan tüfeğini kenara atarak küreği eline kapıp, taşı eline alıp düşmana hangi duygularla saldırmışsa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Conkbayırı'nda 'Size ölmeyi emrediyorum' emrini hangi duygular altında vermişse, Zekai Aksakallı Paşa da Ömer Halisdemir'e 'O haini vur' emrini bize göre aynı duygularla verdi"

Çanakkale Savaşları kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş anıldı

- Çanakkale Savaşları Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir: - "Bigalı Mehmet Çavuş, mekanizması bozulan tüfeğini kenara atarak küreği eline kapıp, taşı eline alıp düşmana hangi duygularla saldırmışsa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Conkbayırı'nda 'Size ölmeyi emrediyorum' emrini hangi duygular altında vermişse, Zekai Aksakallı Paşa da Ömer Halisdemir'e 'O haini vur' emrini bize göre aynı duygularla verdi"

04 Mart 2019 Pazartesi 15:47
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Çanakkale Savaşları kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş anıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş, Eceabat ilçesindeki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde törenle anıldı.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, törende yaptığı konuşmada, Bigalı Mehmet Çavuş gibi kahramanların bir araya getirildiğinde Çanakkale ruhunun, Çanakkale kahramanlığının ve Çanakkale destanının ortaya çıktığını söyledi.

Kaşdemir, "O imkansızlıklar içinde yüreği vatan sevgisi, mukaddes değerlere bağlılık olan bu büyük insanları hatırlamanın bir evlatlık vazifesi olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu toprakları bizlere yurt ve vatan yapanları unutmamak, gelecek kuşaklara aktarmak adına bir araya geliyoruz." diye konuştu.

Biga Mehmet Çavuş'un Çanakkale'nin önemli kahramanlarından olduğunu vurgulayan Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Bigalı Mehmet Çavuş'un bugüne kadar gelmesinde, adının bilinmesinde en büyük pay sahibi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Gazi Paşa bu kahramanlığı gelecek kuşaklara aktarmak adına tarihe bir not düşmek adına Bigalı Mehmet Çavuş'un taltif edilmesini bizzat yazı ile bildiriyor. Gazi Mustafa Kemal'in de iltifatına mazhar oluyor. Bigalı Mehmet Çavuş'un gümüş imtiyaz madalyasını da o dönemin Genelkurmay Başkanı Savunma Bakanı Harbiye Nazırı Enver Paşa bizzat gelip takdim ediyor. Ne zaman vatan, millet istiklali tehlikeye düşse Çanakkale ruhu ayağa kalkıp vatanın istiklalinin tehlikede oluşuna el koyuyor."

Bunun en son örneğinin 15 Temmuz'da yaşandığını söyleyen Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Seyit Onbaşı topu sırtına kaldırırken neleri hissetmişse 15 Temmuz'da o hainlerin tankının karşısında duran adam da bize göre aynı şeyi hissetti. Bigalı Mehmet Çavuş, mekanizması bozulan tüfeğini kenara atarak küreği eline kapıp, taşı eline alıp düşmana hangi duygularla saldırmışsa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Conkbayırı'nda 'Size ölmeyi emrediyorum' emrini hangi duygular altında vermişse, Zekai Aksakallı Paşa da Ömer Halisdemir'e o haini vur emrini bize göre aynı duygularla verdi. İşte Çanakkale ruhu bu küçük yarımadada ortaya çıkıp vatanın ve milletin geleceğine el koyup canını ortaya koymak adına bu insanlar cepheye koşmuşsa 15 Temmuz'da da yine vatanın ve milletin istiklalini tehlikeden kurtarmak adına millet meydanlara koştu."

Konuşmaların ardından Çanakkale Savaşları şehitleri ile tüm şehitlerin ruhları için dua edildi.

Ardından Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi içinde Bigalı Mehmet Çavuş Sergisi açıldı.

Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, askeri erkan, daire müdürleri ile Mehmet Çavuş'un yakınları katıldı.

- Mehmet Çavuş

Seddülbahir Cephesi'nde, çıkarma yapan düşman askerlerine karşı silah arkadaşlarıyla çarpışırken, namlusu parçalanan tüfeğini İngilizlere fırlatan ve yerden aldığı taşlarla mücadelesini sürdüren Bigalı Mehmet Çavuş, adını tarihe altın harflerle yazdıran Mehmetçikler arasında yer alıyor.

Mehmet Çavuş'un gösterdiği kahramanlığı ödüllendirmek isteyen 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'in, Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa'ya bir rapor göndererek 27. Alay 3. Tabur 10. Bölük eratından Mustafa oğlu Bigalı Mehmet Çavuş'a kahramanlık madalyası ödülü verilmesini sağladığı biliniyor.

Anahtar Kelimeler:
Bigalı Mehmet ÇavuşÇanakkale
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