Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
sisli
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT
BİST
100909
ALTIN
226.800
DOLAR
5.3164
STERLİN
6.8699
EURO
6.0070

Bursa'da yanan araca taşıma suyla müdahale

- Yangında, alevlerin eve sıçramasını engellemek isteyen mahalleli, kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı

Bursa'da yanan araca taşıma suyla müdahale

- Yangında, alevlerin eve sıçramasını engellemek isteyen mahalleli, kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı

19 Şubat 2019 Salı 07:18
2 Okunma
Bursa'da yanan araca taşıma suyla müdahale

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, park halindeki bir araçta çıkan yangına çevredekiler, alevlerin eve sıçramasını engellemek için kovalarla su taşıyarak müdahale etti.

Gökhan Kutlu'ya ait 16 EC 705 plakalı hafif ticari araç, park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Motor kısmından çıkan alevleri ve dumanları görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kutlu ve komşuları alevlerin eve sıçramasını engellemek için yangın tüpleriyle ve kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Çevrede güvenlik kamerasının olup olmadığını inceleyen polis ekipleri, konuyla ilgili soruşturma başlattı.




Anahtar Kelimeler:
Araç YangınıBursaHortumKovaMahalleliSöndürüldüVatandaşlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lübnan Başbakanı Hariri Büyükelçi Çakıl'ı kabul etti
Lübnan Başbakanı Hariri Büyükelçi Çakıl'ı kabul etti
"İzmir için çok güzel projelerimiz var"
Kapadokya'daki yapıların yıkılması
Kapadokya'daki yapıların yıkılması
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim