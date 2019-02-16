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Bursa'da üç tanzim satış noktasında alışverişler başladı

- Sebze meyve fiyatlarını düşürmek amacıyla Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan tanzim satış noktalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi - Alışveriş yapan vatandaşlardan Fatih Pehlivan: - "Halkın bir seçeneği olsun isteniyor, biz de buradayız. Bunların devam etmesini isteriz"

Bursa'da üç tanzim satış noktasında alışverişler başladı

- Sebze meyve fiyatlarını düşürmek amacıyla Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan tanzim satış noktalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi - Alışveriş yapan vatandaşlardan Fatih Pehlivan: - "Halkın bir seçeneği olsun isteniyor, biz de buradayız. Bunların devam etmesini isteriz"

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:38
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Bursa'da üç tanzim satış noktasında alışverişler başladı

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince sebze meyve fiyatlarını düşürmek amacıyla ilk "tanzim satış noktaları" açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Bursa mitinginde tanzim satışların bu kentte de başlayacağını duyurmasının ardından üç noktada satışlar başladı.

Mihraplı Camisi yanı, BursaRay Arabayatağı İstasyonu yanı ve Emek Korupark arkasında oluşturulan noktalar, halktan yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar zaman zaman kuyruk oluşturdu.

Emek Korupark arkasındaki tanzim satış noktasından alışveriş yapan vatandaşlardan Fatih Pehlivan, fiyatlardan memnun olduklarını söyledi.

Bu uygulamayla sebze meyve alışverişinde alternatif sunulduğunu belirten Pehlivan, "Halkın bir seçeneği olsun isteniyor, biz de buradayız. Bunların devam etmesini isteriz. İnsanlar belli bir yere bağlı kalmasınlar, seçenek olsun. Seçenek bol olursa halk daha çok tercih eder." dedi.

Nesim Bozkurt ise market ve pazarlardaki fiyatları yüksek bulduğunu dile getirerek, tanzim satış noktalarının açılmasını sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Asım Öztürk de satışlardan çok memnun kaldığını, uygulamanın devam etmesini istediğini anlattı.

Anahtar Kelimeler:
Tanzim SatışBursa
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