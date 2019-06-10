Bursa'da tekne arızası: 8 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp

Alınan bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı sahil kenti Kurşunlu'dan akşam saatlerinde denize açılan ve içinde 10 kişinin bulunduğu tekne, yaklaşık 3 kilometre açıkta bilinmeyen bir nedenle arızalandı.

Bu sırada teknede bulunan Yaman S, (45) Serdar S. (43) ve Natalie S. (43) yüzmek için denize atladı.

Teknede bulunanlar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Ekipler, sürüklenen tekneyi bularak içindeki 7 kişiyi kurtardı.

Bu arada ekiplerin denize giren Yaman S, (45) Serdar S. (43) ve Natalie S'yi (43) arama çalışmalarına, rüzgarın oluşturduğu olumsuz koşullar ve gece karanlığından dolayı ara verildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başlayan arama çalışmalarında Yaman S, Altıntaş mevkisinde denizde bulundu.

Ekiplerce Kurşunlu Yat Limanı'na getirilen Yaman S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.