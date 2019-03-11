Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
101758
ALTIN
226.780
DOLAR
5.4356
STERLİN
7.0565
EURO
6.1120
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Bursa'da 7 asırlık tescilli servi ağaçları tahrip edildi

Bursa'nın İznik ilçesinde 700 yıllık tarihi bulunan ve 6 yıl önce tescillenen servi ağaçlarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.

Bursa'da 7 asırlık tescilli servi ağaçları tahrip edildi

Bursa'nın İznik ilçesinde 700 yıllık tarihi bulunan ve 6 yıl önce tescillenen servi ağaçlarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
11 Mart 2019 Pazartesi 11:13
0 Okunma
Bursa'da 7 asırlık tescilli servi ağaçları tahrip edildi

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi'nde bulunan, gövde genişliği 6, uzunluğu ise 20 metreyi bulan tescilli 2 tarihi servi ağacının birinin gövdesindeki oyukta kimliği belirsiz kişilerce ateş yakıldı.

Ağacın yanarak devrildiğini duyan mahalle sakinleri, zarar veren kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.

Elbeyli Mahallesi Muhtarı Hasan Ünal, servi ağaçlarının 700 yıllık olduğunu belirterek, "Ağaçlardan birinin gövdesinde ateş yakılmış. Diğerinin ise bazı dallarına zarar verilmiş. Gövdesi yanan ağaç devrilmiş durumda. Ağaçları bu duruma getirenlerin bulunmasını istiyoruz." dedi.

Ağaçların fotoğrafını çekmek için Elbeyli'ye geldiğini söyleyen Ali Aşık ise "Elbeyli'de tarihi servi ağaçlarının olduğunu duydum ve fotoğraflamak için geldim ancak ağaçları bu vaziyette görünce üzüldüm." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
700 Yıllık Tarihi Ağaçlar Katledildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkentte yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak
Başkentte yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak
PKK'nın bayram alışverişine giderken katlettiği siviller unutulmadı
PKK'nın bayram alışverişine giderken katlettiği siviller unutulmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile yapımızı sarsmaya yönelik saldırılar altındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile yapımızı sarsmaya yönelik saldırılar altındayız
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim