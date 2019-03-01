Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
103267
ALTIN
223.284
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0841
EURO
6.1210
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...

"Bundan sonra siyaset iki aksta ilerleyecek"

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "Bu seçim hem Türkiye'nin bekası meselesindeki tereddütleri ve bir takım yanlışlıkları düzeltecek hem de yeni sistemin oturmasına vesile olacaktır" - "Bu seçimi bir beka meselesi haline getiren bizim tavrımız değil, muhalefet partileri arasındaki bazı siyasetçilerin tavrıdır. Devlet düşmanlarına yeşil ışık yakan, onlarla dirsek teması içinde olanların tavırlarıdır. Dolayısıyla bu seçim bir beka meselesidir"

"Bundan sonra siyaset iki aksta ilerleyecek"

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "Bu seçim hem Türkiye'nin bekası meselesindeki tereddütleri ve bir takım yanlışlıkları düzeltecek hem de yeni sistemin oturmasına vesile olacaktır" - "Bu seçimi bir beka meselesi haline getiren bizim tavrımız değil, muhalefet partileri arasındaki bazı siyasetçilerin tavrıdır. Devlet düşmanlarına yeşil ışık yakan, onlarla dirsek teması içinde olanların tavırlarıdır. Dolayısıyla bu seçim bir beka meselesidir"

01 Mart 2019 Cuma 23:25
3 Okunma

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu seçim hem Türkiye'nin bekası meselesindeki tereddütleri ve bir takım yanlışlıkları düzeltecek hem de yeni sistemin oturmasına vesile olacaktır." dedi.

Kurtulmuş, Bahçelievler Kongre Merkezinde düzenlenen "Bahçelievler Genişletilmiş Teşkilat Buluşması"nda 31 Mart'taki seçimin büyük bir önem taşıdığını dile getirerek, AK Parti'nin açık ara seçimi sonlandıracağını anlattı.

Bundan sonra siyasetin iki aks çerçevesinde ilerleyeceğini ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bunlardan birisi AK Parti liderliğinde ortaya çıkan blok, diğeri Cumhuriyet Halk Fırkası liderliğinde ortaya çıkan blok. Bu seçime ittifaklar üzerinden gidiyoruz. Cumhur İttifakı masa başında kurulmuş bir ittifak değildir. Bizim ittifakımızın ana ekseni belli, hangi konularda birleştiğimiz belli. Milli birlik ve beraberliği ilgilendiren konularda ortak tavrımız belli. AK Parti ve MHP bugün yerel yönetimlerde fevkalade önemli bir ittifaka imza atmıştır. Bu ittifak hayırlı sonuçlar verecektir. Karşımızdaki ittifakın herhangi bir ortak siyaset anlayışı var mı söyleyin? Bunların derdi 'Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun, AK Parti düşsün de nasıl düşerse düşsün'. Bu ittifakın yapıştırıcısı budur."

Numan Kurtulmuş, 31 Mart seçimlerinin bir beka meselesi olduğunu vurgulayarak, MİT krizi, 17-25 Aralık, Gezi Parkı ile Kobani olaylarının ve 15 Temmuz darbe girişiminin milletin cesareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, feraseti ve kararlılığıyla üstesinden gelindiğini söyledi.

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi yıkmak işlerinin içerisinde bazı siyasetçiler olmasaydı biz de ağzımızı açıp, 'bu seçim bir beka meselesi' demezdik. Bu seçimi bir beka meselesi haline getiren bizim tavrımız değil, muhalefet partileri arasındaki bazı siyasetçilerin tavrıdır. Devlet düşmanlarına yeşil ışık yakan, onlarla dirsek teması içinde olanların tavırlarıdır. Dolayısıyla bu seçim bir beka meselesidir. Bu milletimiz bu meseleyi en güzel şekilde anlıyor ve cevabını da sandıklarda 31 Mart'ta verecek. Bu seçim hem Türkiye'nin bekası meselesindeki tereddütleri ve bir takım yanlışlıkları düzeltecek hem de yeni sistemin oturmasına vesile olacaktır. Onun için canla başla, gayretle çalışacağız. Bu seçime, Türkiye'nin her yerinde büyük bir coşkuyla hazırlanıyoruz. AK Parti olarak çok erken hazırlıklara başladık. Çalışacağız, gayret edeceğiz ve bu 1 ayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Girmediğimiz gönül, çalmadığımız kapı kalmayacak. Bizim en temel özelliğimiz bu milletin gönlünde taht kurmayı başarmamızdır. Onun için tevazu, samimiyet ve gayret boya söylenmiş sözler değildir. Bir davaya inanmış AK Parti'nin kadroları için asla kibir mevzu bahis olamaz. Biz, mütevazi ve samimi olmak mecburiyetindeyiz."

"Bu seçim, 100 milyonlarca Müslümanın hararetle sonucunu beklediği bir seçimdir. Bu seçimin ne kadar önemli olduğunu bütün çevremizle paylaşacağız." diyen Kurtulmuş, belediye başkanlarının halkla içi içe olması gerektiğini belirterek, belediye başkanlarında adalet, emanet ve sadakat olmak üzere üç temel özellik aradıklarını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulgaristan Milli Günü kutlandı
Bulgaristan Milli Günü kutlandı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Manisa'da
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Manisa'da
YTB'den 11. İnsan Hakları Eğitim Programı sertifika töreni
YTB'den 11. İnsan Hakları Eğitim Programı sertifika töreni
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim