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Bulgaristan'da hemşireler eylem yaptı

- Maaşları asgari ücretin altında olan hemşireler, zam talebinde bulundu

Bulgaristan'da hemşireler eylem yaptı

- Maaşları asgari ücretin altında olan hemşireler, zam talebinde bulundu

01 Mart 2019 Cuma 20:38
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Bulgaristan'da hemşireler eylem yaptı

SOFYA (AA) - Bulgaristan'da hemşireler, maaşlarına zam talebiyle Sağlık Bakanlığı önünde protesto gösterisi düzenledi.

Hemşireler, başta başkent Sofya olmak üzere ülkenin Filibe, Blagoevgrad, Kyüstendil, Vratza, Montana, Eski Zağara, Dobriç ve Burgaz kentlerinde maaş artışı için gösteri yaptı.

Avrupa Birliği'nin en yoksul üyesi olan Bulgaristan'da maaşlarının asgari ücret olan 560 levaya (390 Avro) dahi ulaşamadığını belirten hemşireler, "Bizim bugünümüz olmazsa, sizin yarınınız da olmaz" ve "Bugün bize destek veremezseniz yarın size kimse destek veremeyecek" şeklinde sloganlar atarak Sağlık Bakanlığı önünde toplandı.

Sektörün sorunlarını göz ardı ettiğini ileri sürdükleri Sağlık Bakanı Kiril Ananiev'in istifasını talep eden hemşireler, sağlık sisteminin her geçen gün kan kaybettiğini ve düşük maaşlar yüzünden sağlık personelinin Avrupa'ya kaçtığını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
BulgaristanHemşirelerProtesto
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