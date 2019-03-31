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BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
31 Mart 2019 Pazar 11:14
BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), saat 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 11.30, 14.30, 16.30,18.30 ve 20.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleriyle 13.00, 16.00, 17.30 ve 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamayacak.

Saat 10.30 ve 20.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) ve saat 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferleri de programdan kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
Sefer İptalleri
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