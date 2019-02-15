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"Bu milletin feraseti ve dirayetiyle hain darbe girişimi engellendi"

- Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: - "Bu milletin feraseti ve dirayetiyle hain darbe girişimi engellendi. Onun sonuçlarından bir ders çıkararak, Türkiye'yi geleceğe taşımak için mutlaka ehliyetli, liyakatlı insanların devletin kademelerine gelmesi şartı kaçınılmazdır" - "Artık falan sendikanın üyesi, falancanın adamı devri kapanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin geçtiği bu hassas süreçte, atlattığı o badireleri de dikkate alarak birlik, beraberliğe, kardeşliğe, kardeşlik hukukunun yaşatılmasına daha fazla ihtiyacı vardır"

"Bu milletin feraseti ve dirayetiyle hain darbe girişimi engellendi"

- Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: - "Bu milletin feraseti ve dirayetiyle hain darbe girişimi engellendi. Onun sonuçlarından bir ders çıkararak, Türkiye'yi geleceğe taşımak için mutlaka ehliyetli, liyakatlı insanların devletin kademelerine gelmesi şartı kaçınılmazdır" - "Artık falan sendikanın üyesi, falancanın adamı devri kapanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin geçtiği bu hassas süreçte, atlattığı o badireleri de dikkate alarak birlik, beraberliğe, kardeşliğe, kardeşlik hukukunun yaşatılmasına daha fazla ihtiyacı vardır"

15 Şubat 2019 Cuma 21:58
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NİĞDE (AA) - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, milletin feraseti ve dirayetiyle hain darbe girişiminin engellendiğini belirterek, "Onun sonuçlarından bir ders çıkararak Türkiye'yi geleceğe taşımak için mutlaka ehliyetli liyakatlı insanların devletin kademelerine gelmesi şartı kaçınılmazdır." dedi.

Kahveci, Türk Sağlık-Sen Niğde Şubesince bir otelde düzenlenen iş yeri temsilcileri bölge toplantısında, dertlerinin devlet, tasalarının millet olduğunu söyledi.

Devleti yönetenlerin adaletle hükmetmesi gerektiğini belirten Kahveci, devletin imkanları değerlendirilirken mutlaka liyakat meselesinin hassasiyetle uygulanması gerektiğini ifade etti.

Ülkenin yöneticilerinin bilgili, becerili, donanımlı insanlardan oluşması gerektiğini vurgulayan Kahveci, şöyle konuştu:

"Ancak bu insanlarla Türkiye'yi 2023 hedeflerine ya da önümüze koyduğumuz diğer hedeflere ulaştırabiliriz. Artık siyasi iktidar, devletin içerisinde sendika, dernek, vakıf gibi paralel devlet yapılanmasına asla izin vermemelidir. Biz izin vermeyeceğiz. 2016'da yaşadığımız hain darbe girişiminde, memleket millet sevdalısı bir vatan evladının o süreci nasıl durdurduğuna hep birlikte şahit olduk. Bu milletin feraseti ve dirayetiyle hain darbe girişimi engellendi. Onun sonuçlarından bir ders çıkararak Türkiye'yi geleceğe taşımak için mutlaka ehliyetli liyakatlı insanların devletin kademelerine gelmesi şartı kaçınılmazdır. Artık falan sendikanın üyesi, falancanın adamı devri kapanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin geçtiği bu hassas süreçte atlattığı o badireleri de dikkate alarak birlik, beraberliğe, kardeşliğe, kardeşlik hukukunun yaşatılmasına daha fazla ihtiyacı vardır."

Kahveci, hükümetten memurlar için ek zam isteğinde bulunduklarını dile getirdi.

Programa, Türk Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcıları Ümit Turhan, Kenan Karaçam, Mustafa Köse ve Hamza Olgun ile Aksaray, Nevşehir ve Niğde'nin iş yeri temsilcileri, şube başkanları katıldı.

Anahtar Kelimeler:
NiğdeTürkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci
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