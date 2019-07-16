Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
98028
ALTIN
257.826
DOLAR
5.7049
STERLİN
7.0882
EURO
6.3986
Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü,...
TBMM Başkanı Şentop: FETÖ'nün hangi uluslararası amaçlara hizmet ettiği açıktır
Bu hain ve kanlı tertibin...
Spor kulüplerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Spor kulüplerinden 15 Temmuz Demokrasi...
'Doğu Akdeniz'e sırt dönmek vatana sırt dönmek, tutsaklığa boyun eğmek demek'
'Doğu Akdeniz'e sırt dönmek vatana...

BOTAŞ 1 milyon 200 bin metrekarelik alanı ağaçlandıracak

BOTAŞ, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında toplam 1 milyon 200 bin metrekarelik alanda ağaçlandırma çalışması yapacak.

BOTAŞ 1 milyon 200 bin metrekarelik alanı ağaçlandıracak

BOTAŞ, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında toplam 1 milyon 200 bin metrekarelik alanda ağaçlandırma çalışması yapacak.

16 Temmuz 2019 Salı 10:52
BOTAŞ 1 milyon 200 bin metrekarelik alanı ağaçlandıracak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında toplam 1 milyon 200 bin metrekarelik alanda ağaçlandırma çalışması yapacak.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "Milli Enerji ve Maden Politikası" doğrultusunda atılan adımların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

TürkAkım projesi kapsamında, BOTAŞ, Orman Genel Müdürlüğü ve South Stream şirketi arasında imzalanan protokol çerçevesinde toplam 1 milyon 200 bin metrekarelik alan ağaçlandırılacak.

BOTAŞ Silivri İşletme Müdürlüğünde 200 bin metrekare, Tuz Gölü İşletme Genel Müdürlüğünde 100 bin metrekare ve Tekirdağ'daki ağaçlandırma sahalarında 900 bin metrekarelik alanda ağaç dikimine başlandı.

Proje kapsamında Tuz Gölü İşletme Genel Müdürlüğündeki sahaya 10 bin, BOTAŞ Silivri İşletme Müdürlüğündeki sahaya 20 bin ve Tekirdağ'daki ağaçlandırma sahasına 85 bin olmak üzere toplam 115 bin ağaç dikilecek. Orman Genel Müdürlüğü, ağaçların bakımını 5 yıl boyunca yapacak.

Anahtar Kelimeler:
Botaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bodrum'da orman yangını
Bodrum'da orman yangını
Elif bebek taburcu edildi
Elif bebek taburcu edildi
'Sistem tartışmasına gerek yoktur'
'Sistem tartışmasına gerek yoktur'
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim