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Bolu'da doğal gaz dolum tesisinde yangın

- Yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü

Bolu'da doğal gaz dolum tesisinde yangın

- Yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü

03 Mart 2019 Pazar 09:48
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Bolu'da doğal gaz dolum tesisinde yangın

BOLU (AA) - Bolu'da doğal gaz dolum tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bolu D-100 kara yolu Paşaköy mevkisindeki otobüs terminalinin yanındaki doğal gaz dolum tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ile Afet ve Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Polis bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, terminal araç giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

Doğal gaz ekipleri tarafından tesisin gazı kesildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, tesiste hasara neden oldu.

Ekiplerin çalışmasının ardından terminal araç giriş ve çıkışlarına açıldı.

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AfadBoluİtfaiyeUMKEYangın
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