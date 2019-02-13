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Bitlis'te 200 kilogram patlayıcı imha edildi

- Tatvan ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tespit edilen toprağa gömülü 200 kilogram el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince imha edildi

Bitlis'te 200 kilogram patlayıcı imha edildi

- Tatvan ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tespit edilen toprağa gömülü 200 kilogram el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince imha edildi

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:19
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Bitlis'te 200 kilogram patlayıcı imha edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü 200 kilogram el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla dün, İl Jandarma Komutanlığı ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Şehit Onbaşı Hamdi Aslan-11 Operasyonu" başlatıldı.

Operasyon kapsamında yürütülen arama faaliyetlerinde tespit edilen toprağa gömülü 200 kilogram el yapımı patlayıcı, yerinde imha edildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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