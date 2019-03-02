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"Bir Şiir, Bir Hayat, Çile" sergisi

- Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfınca, Uluslararası Avrasya Kitap Günleri kapsamında açılan "Bir Şiir, Bir Hayat, Çile" başlıklı şiir, özel eşya ve resim sergisi ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor - Sergi Küratörü Şeyma Kısakürek Sönmezocak: - "Necip Fazıl'ın Çile şiirinden dizeler bekliyor ziyaretçileri, ona ait eşyalar, kıyafetleri ve Çile şiirinin hikayesini bulacaklar. Onun çileli fikir yolculuğuna interaktif biçimde şahit olacaklar"

"Bir Şiir, Bir Hayat, Çile" sergisi

- Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfınca, Uluslararası Avrasya Kitap Günleri kapsamında açılan "Bir Şiir, Bir Hayat, Çile" başlıklı şiir, özel eşya ve resim sergisi ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor - Sergi Küratörü Şeyma Kısakürek Sönmezocak: - "Necip Fazıl'ın Çile şiirinden dizeler bekliyor ziyaretçileri, ona ait eşyalar, kıyafetleri ve Çile şiirinin hikayesini bulacaklar. Onun çileli fikir yolculuğuna interaktif biçimde şahit olacaklar"

02 Mart 2019 Cumartesi 15:26
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İSTANBUL (AA) - Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfınca, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Uluslararası Avrasya Kitap Günleri kapsamında açılan "Bir Şiir, Bir Hayat, Çile" başlıklı şiir, özel eşya ve resim sergisi ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki serginin Küratörü Şeyma Kısakürek Sönmezocak, yaptığı açıklamada, Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerinin üzerine sergi yapma fikriyle yola çıktıklarını, sergide şairin hem hayat hikayesini hem de Çile şiiri ekseninde mütefekkir kişiliğini göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

Sönmezocak, şairin buhranlı hayatında hep arayış içinde olduğunu belirterek, "Necip Fazıl'ın çile şiirinden dizeler bekliyor ziyaretçileri, ona ait eşyalar, kıyafetleri ve Çile şiirinin hikayesini bulacaklar. Onun çileli fikir yolculuğuna interaktif biçimde şahit olacaklar." dedi.

- "Sergiler bir şiir, bir hayat konseptiyle devam edecek"

Sergiye ilginin yoğun olduğunu belirten Sönmezocak, özellikle okullardan grup halinde gelen öğrencilerin sergiden çok etkilendiğini, öğretmenlerden bu anlamda olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getirdi.

Sönmezocak, ziyaretçilerin sergiden etkilenmesinden memnun olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Necip Fazıl'ı bilmeyen, tanımayan ya da empoze edilmiş fikirlerin altında kalmış ziyaretçilerin özellikle 'Bize anlatılanla burada gördüklerimiz ne farklı' dediklerine şahit oldum. Sergilerimiz yine bir şiir, bir hayat konsepti üzerinden devam edecek. Üstat nasıl bir mütefekkirse onu okuyanlara, bu sergiye gelenlere onu hissettirmek istedik. Şiirlerindeki sembolist yaklaşımlarla nelerden bahsediyor, bunları göstermeye çalıştık.

Ziyaretçiler burada Necip Fazıl'a ait kıyafetlerden oturduğu koltuğa, tevkif müzekkerelerinden el yazması notlarına kadar birçok evrakı görme şansını da yakalayacaklar. Ayrıca kendisinin hazırladığı Mevlana Bektut hazretlerine dayanan el yazması şeceresini de sergiliyoruz."

- "Necip Fazıl Kısakürek müzesi kurmak istiyoruz"

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Emrah Kısakürek ise vakfın kurulma sebebinin Necip Fazıl Kısakürek Müzesi oluşturmak olduğuna dikkati çekerek, "Vakıfta bir araştırma merkezi oluşturduk. Büyük Doğu Yayınlarının bütün arşivi, babaannem, halam, babam ve amcadan kalan arşivleri bir araya getirdik. Bütün fotoğraf ve evrakların dijital ortama alınmasının çalışmaları da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kısakürek, Necip Fazıl'la ilgili araştırma yapmak isteyenlerin başvuracağı ve şair hakkında ulaşılabilecek her şeyin olacağı bir arşiv oluşturmak istediklerini belirtti.

"Bir Şiir, Bir Hayat, Çile" isimli sergi, 3 Mart'a kadar açık kalacak.

Anahtar Kelimeler:
"Bir Şiir-Bir Hayat-Çile" SergisiNecip Fazıl Kısakürek Kültür Ve Araştırma VakfıUluslararası Avrasya Kitap Günleri
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