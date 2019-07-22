Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
101847
ALTIN
260.178
DOLAR
5.6704
STERLİN
7.0573
EURO
6.3577
Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor
Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli...
Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez araziye çıktı
Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez...
İş dünyası şirket borçlarını yapılandıracak yeni kanundan memnun
İş dünyası şirket borçlarını yapılandıracak...
Bu hafta 9 film vizyonda
Bu hafta 9 film vizyonda

Bingöl'de mavi ve gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

Bingöl Yedisu ilçesi kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, mavi kategoride yer alan "Şevin" kod adlı Hülya Kül, diğerinin "Bahoz Velat" kod adlı Cihan Akalın olduğu belirlendi.

Bingöl'de mavi ve gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

Bingöl Yedisu ilçesi kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, mavi kategoride yer alan "Şevin" kod adlı Hülya Kül, diğerinin "Bahoz Velat" kod adlı Cihan Akalın olduğu belirlendi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:30
Bingöl'de mavi ve gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca dün gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin "Terörden Arananlar Listesi'nde" olduğu tespit edildi.

Teröristlerden birinin, 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride aranan terör örgütünün sözde Erzurum eyalet komutanı "Şevin" kod adlı Hülya Kül, diğer teröristin ise 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan sözde Erzurum eyaleti Çavreş Gücü sorumlusu "Bahoz Velat" kod adlı Cihan Akalın olduğu belirlendi.

Ayrıca dün Van'da biri gri kategoride yer alan 2 teröristin Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma sonucu ikna yoluyla teslim olduğu bildirildi.

Son Güncelleme: 22.07.2019 11:33
Anahtar Kelimeler:
Terörle Mücadele
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD hasmane tutum sergilerse karşı adımlar atarız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD hasmane tutum sergilerse karşı adımlar atarız
Batman'da plastik boru arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi
Batman'da plastik boru arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi
Düzce'deki aramalarda bir kişinin cesedi bulundu
Düzce'deki aramalarda bir kişinin cesedi bulundu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim