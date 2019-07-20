Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'ün Karacehennem Ormanları bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl'ün Merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde hava destekli operasyon gerçekleştirildiği aktarıldı.
Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl-Merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Bakanlığın açıklamasında, bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.