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Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'ün Karacehennem Ormanları bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'ün Karacehennem Ormanları bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 21:49
Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'ün Karacehennem Ormanları bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl'ün Merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde hava destekli operasyon gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl-Merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
TerörBingöl
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