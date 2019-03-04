Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
103716
ALTIN
223.032
DOLAR
5.3844
STERLİN
7.1204
EURO
6.1057
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Bin 700 rakımlı dağdaki deliğe kar depoladılar

- Konya'nın Derebucak ilçesinde vatandaşlar, Kocadağ'ın zirvesindeki "Cula Deliği"ne, yazın kullanmak üzere tonlarca kar doldurdu

Bin 700 rakımlı dağdaki deliğe kar depoladılar

- Konya'nın Derebucak ilçesinde vatandaşlar, Kocadağ'ın zirvesindeki "Cula Deliği"ne, yazın kullanmak üzere tonlarca kar doldurdu

04 Mart 2019 Pazartesi 10:32
3 Okunma
Bin 700 rakımlı dağdaki deliğe kar depoladılar

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde vatandaşlar, bin 700 rakımlı Kocadağ'ın zirvesindeki deliğe, yazın kullanmak üzere kar depoladı.

İlçede uzun yıllar öncesinden gelen kar basma geleneği, bölgedeki vatandaşlar tarafından yaşatılmaya çalışılıyor.

Derebucak Belediyesinin de destek verdiği etkinlikte, ilçe merkezine yaklaşık 6 kilometre uzakta, bin 700 metre rakımlı Kocadağ'ın zirvesinde bulunan, halkın "Cula Deliği" adını verdiği 12-13 metrelik çukura kar depolandı.

Etkinlik kapsamında, bıçkı, testere, kürek gibi malzemelerle deliğin önünde toplanan vatandaşlar, imece usulüyle çalıştı. Vatandaşlar, küp halinde kestikleri tonlarca karı deliğe doldurdu.

Depolanan karlar, yazın çuvallarla taşınıyor. Karlar, düğün, nişan, davet gibi özel gün ve programlarda ikram edilen komposto ile hoşaflarda kullanılıyor.

- "Çok güzel bir etkinlik oldu"

Katılımcılarla kar kesen Kaymakam Coşkun Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Derebucak'ın doğal güzelliklerinin tüm Türkiye ve dünyaya tanıtılması için çaba gösterdiklerini söyledi.

İlçedeki vatandaşların kar basma geleneğini sürdürdüğünü anlatan Doğan, "Bugün yaşlı, çocuk, kamu personeli, özel sektör çalışanı, yani toplumun hemen hemen her kesiminden insanlarla bir araya geldik. Çok güzel bir etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa ise geçen yıl aynı dönemde bölgede yeterli kar olmaması nedeniyle etkinliğin gerçekleştirilemediğini belirtti.

Bu yıl ise kar kalınlığının 3-4 metreye yaklaştığını dile getiren Kısa, böylece yoğun katılımla şenlik havasında bir etkinlik yaptıklarını kaydetti.


Anahtar Kelimeler:
Cula DeliğiDerebucakEtkinlikKar DepolamaKonyaşenlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'nın fethinin 812. yıl dönümü
Antalya'nın fethinin 812. yıl dönümü
Adana merkezli 7 ildeki dolandırıcılık operasyonu
Adana merkezli 7 ildeki dolandırıcılık operasyonu
Zonguldak'taki grizu faciasının 27. yılı
Zonguldak'taki grizu faciasının 27. yılı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim