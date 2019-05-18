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Bilirkişiler denetim altında

Bilirkişilik Bölge Kurullarının yaptığı incelemeler sonrasında, terör örgütleriyle irtibatlı bin 319 bilirkişi sicil ve listeden kalıcı olarak çıkarıldı.

Bilirkişiler denetim altında

Bilirkişilik Bölge Kurullarının yaptığı incelemeler sonrasında, terör örgütleriyle irtibatlı bin 319 bilirkişi sicil ve listeden kalıcı olarak çıkarıldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
18 Mayıs 2019 Cumartesi 16:57
Bilirkişiler denetim altında

Bilirkişilik Bölge Kurullarının 2017'nin ocak ayından bugüne kadar yaptığı inceleme ve denetimler sonrasında, terör örgütleriyle irtibat, iltisak nedeniyle bin 319, bilirkişilik temel ve etik ilkelerine aykırı davranış gerekçesiyle de bin 292 bilirkişi, sicil ve listeden kalıcı olarak çıkarıldı.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bilirkişilik Kanunu'nun 2016'nın Kasım ayında TBMM'de yasalaşarak yürürlüğe girmesinin ardından, bilirkişilikte yeni dönem başladı.

Bilirkişiliğin kurumsal yapıya kavuşmasına, yargılamada etkin, verimli bir kurum haline gelmesine yönelik düzenlemeleri içeren düzenlemeyle, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Türkiye genelinde 11 Bilirkişilik Bölge Kurulu faaliyete geçirildi.

Bölge Kurulları, kanun hükmü kapsamında 2017'nin Ocak ayından bu yana adli ve idari yargıda çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren hallerde görüşüne başvurulan bilirkişilerle ilgili şikayet üzerine veya resen denetim ve inceleme yaptı.

Yapılan inceleme ve denetimler sonucunda bugüne kadar terör örgütleriyle irtibatı veya iltisakı tespit edilen bin 319 bilirkişinin sicil ve listeden kalıcı olarak çıkarılması kararlaştırıldı. Ayrıca Bölge Kurullarınca, bilirkişilik temel ve etik ilkelerine aykırı tutum, davranış gerekçesiyle de bin 292 bilirkişi, sicil ve listeden kalıcı olarak çıkarıldı.

Bölge Kurullarının yaptığı denetim ve incelemeler sonucunda 233 bilirkişi hakkında uyarma, 334 bilirkişi hakkında ise geçici olarak bilirkişilikten yasaklanma kararı verildi.

Denetimler sürecek

Bilirkişilik Kanunu ile Bilirkişilik Yönetmeliği'ndeki hükümler çerçevesinde Bölge Kurullarının gerçekleştirdiği denetim ve incelemelerin sürekli olarak devam edeceği öğrenildi. Bilirkişiler hakkında yapılan şikayetlerin titizlikle incelenip değerlendirildiği, bilirkişilik hizmetlerinin etkin, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlanmasında yapılan denetim, incelemelerin önemli olduğu vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
Terör
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