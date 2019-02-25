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Beyrut Büyükelçisi Çakıl, 2. Abdulhamid'in torununu ziyaret etti

- Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Trablusşam kentindeki evinde ziyaret ettiği 81 yaşındaki Selma Sibai ve aile fertleriyle tanıştı

Beyrut Büyükelçisi Çakıl, 2. Abdulhamid'in torununu ziyaret etti

- Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Trablusşam kentindeki evinde ziyaret ettiği 81 yaşındaki Selma Sibai ve aile fertleriyle tanıştı

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:41
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Beyrut Büyükelçisi Çakıl, 2. Abdulhamid'in torununu ziyaret etti

BEYRUT (AA) - Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in dördüncü kuşak torunu Selma Sibai'yi Trablusşam'daki evinde ziyaret etti.

Büyükelçi Çakıl, Lübnan'ın kuzeyinde yer alan Trablusşam kentindeki evinde ziyaret ettiği 81 yaşındaki Selma Sibai ve aile fertleriyle tanıştı.

Lübnan'daki görevleri süresince üzerlerine düşen bir şey olması halinde hazır olduklarını söyleyen Büyükelçi Çakıl, Sibai Hanım ve ailesine sağlıklı uzun ömürler temennisinde bulundu.

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Sibai Hanım da ziyaretten memnuniyetini dile getirdi.

Trablusşam'da evlendiğini ve biri kız üçü erkek olmak üzere 4 çocuk annesi olduğunu aktaran Sibai Hanım, kendisi ve çocuklarının 2003'ten sonra Türk vatandaşı olduğunu ifade etti.

Vaktinin çoğunu Türk dizilerini izlemekle geçirdiğini söyleyen Sibai Hanım, her namazdan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua ettiğini sözlerine ekledi.

Sibai Hanım, dedesi Sultan 2. Abdülhamid'in ilk oğlu Mehmet Selim Efendi tarafından Yıldız Sarayı'ndan getirilen yatak ve Osmanlı nişanları gibi hanedana ait birçok eseri evinde sergiliyor.

Suriye'nin başkenti Şam doğumlu Selma Sibai Hanım, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın ilk torunu Emine Nemika Esin Hanım'ın (1887-1969) torunudur.


Anahtar Kelimeler:
LübnanSelma Sibai
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