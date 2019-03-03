Beyoğlu'nda yangın

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Asmalı Mescit Mahallesi Şehbender Sokak'taki 5 katlı tarihi binanın üst katlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 3 kişiyi dışarı çıkardı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, yanan binada mahsur kalan başka kişilerin olduğu iddiası üzerine çalışmalarını sürdürüyor.