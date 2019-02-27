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Beylikdüzü'nde zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü’ndeki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. D-100 kara yolu Ankara istikameti Haramidere mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PA 1075 plakalı otomobil ile önünde seyreden Barış Alataş’ın...

Beylikdüzü'nde zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü’ndeki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. D-100 kara yolu Ankara istikameti Haramidere mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PA 1075 plakalı otomobil ile önünde seyreden Barış Alataş’ın...

27 Şubat 2019 Çarşamba 03:55
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Beylikdüzü'nde zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü’ndeki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Haramidere mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PA 1075 plakalı otomobil ile önünde seyreden Barış Alataş’ın (22) kullandığı 34 HZ 7314 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan Alataş’ın yönetimindeki otomobil, yol kenarında temizlik yapan belediye aracına çarptı.

Belediye çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan Barış Alataş’ı ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Diğer otomobilde bulunan ve hafif yaralanan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise sağlık ekipleri gelmeden önce kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Kazada yaralanan Alataş’ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Öte yandan her iki otomobilin sürücüsünün aynı iş yerinde çalıştıkları ve arkadaş oldukları öğrenildi.

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3 YaralıBeylikdüzüPolisTrafik Kazası
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