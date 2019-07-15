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Beştepe'de anma töreni düzenlendi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Beştepe'de düzenlenen anma törenine katıldı.

Beştepe'de anma töreni düzenlendi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Beştepe'de düzenlenen anma törenine katıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:17
Beştepe'de anma töreni düzenlendi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bıraktı.


Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde kendisini bekleyen 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler, daha sonra Mehter Takımı'nın seslendirdiği 15 Temmuz Marşı eşliğinde abideye yürüdü. 

15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakan Erdoğan, daha sonra şehitler için dua etti. 

Millet Camisi'nde düzenlenen Hatm-i Şerif Merasimi

Erdoğan, Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen Hatm-i Şerif Merasimi'ne katıldı.

Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısındaki 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakmasının ardından, beraberindeki şehit yakınları ve gazilerle yürüyerek Beştepe Millet Camisi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Camisi’nde şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu
Millet Camisi'ndeki programa Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı bakanlar ile Ankara'daki 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Anahtar Kelimeler:
15TemmuzAnma Töreni
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