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Beşiktaş'ta duvar çöktü

- Kaldırımda park halinde bulunan 4 otomobil, duvarın çökmesiyle askıda kaldı

Beşiktaş'ta duvar çöktü

- Kaldırımda park halinde bulunan 4 otomobil, duvarın çökmesiyle askıda kaldı

26 Şubat 2019 Salı 05:24
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Beşiktaş'ta duvar çöktü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta bir apartman ile sokak arasındaki duvar çöktü, park halindeki 4 otomobil askıda kaldı.

Dikilitaş Mahallesi Bestekar Sokak'ta bulunan bir apartmanın bahçesiyle sokak arasında bulunan duvar henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Çöken duvarın üzerindeki kaldırımda park halinde bulunan 4 otomobil, ön tekerlekleri boşlukta olacak şekilde askıda kaldı.

Duvarın çökmesiyle oluşan gürültüye uyanan apartman sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler askıda kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı.

Halat yardımıyla sabitlenen 4 otomobil, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşçökmeDuvar
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