Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT
BİST
101948
ALTIN
225.999
DOLAR
5.2998
STERLİN
6.8548
EURO
5.9997

"Belediyenin yol yapmaktan başka işleri de var"

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: - "Belediyeler meslek erbaplarıyla kol kola girerek şehri ileriye taşıyacak plan ve program yapmalı. Belediyenin yol yapmaktan başka işleri de var" - "İnanç turizminden, sağlık, doğa, kültür turizminden istifade edilebilir. Bir plan dahilinde bunlar araştırılıp bir yol haritası çıkartılması lazım" -"Ankara gibi metropole aday oluyorsanız projenizi hazırlayıp çıkıp insanlara söyleyeceksiniz"

"Belediyenin yol yapmaktan başka işleri de var"

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: - "Belediyeler meslek erbaplarıyla kol kola girerek şehri ileriye taşıyacak plan ve program yapmalı. Belediyenin yol yapmaktan başka işleri de var" - "İnanç turizminden, sağlık, doğa, kültür turizminden istifade edilebilir. Bir plan dahilinde bunlar araştırılıp bir yol haritası çıkartılması lazım" -"Ankara gibi metropole aday oluyorsanız projenizi hazırlayıp çıkıp insanlara söyleyeceksiniz"

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:20
3 Okunma

ANKARA (AA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Belediyeler meslek erbaplarıyla kol kola girerek şehri ileriye taşıyacak plan ve program yapmalı. Belediyenin yol yapmaktan başka işleri de var." dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Sincan'daki Bozankaya Fabrikası'nı ziyaret etti. Yerli ve elektrikli otobüs üreten firmayı gezen Özhaseki, daha sonra bir otobüsün şoför koltuğuna oturdu.

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Dökümcüler OSB'yi de ziyaret eden Özhaseki, sanayici ve iş insanlarına seslendi.

ASO 1. OSB Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Özhaseki, hızlı değişimin olduğu bir çağda yaşandığını söyledi. Bu değişime belediyelerin de uyum sağlaması gerektiğini ifade eden Özhaseki, "Bu değişim hem çok hızlı hem de çok boyutlu. Son 20 yılda yaşadığımız değişim yüz yıllara bedel. Öyle bir değişim var ki ya bu değişimi doğru zamanda algılar adım atarsanız ya da adım atamazsanız durum kötüye gider. Böyle bir ortamda belediyecilik anlayışı da değişmeli." ifadelerini kullandı.

Değişimden kastını açıklayan Özhaseki, "Eskiden belediyelerdeki ihtiyaç su, arıtma tesisi vesaire idi. Şimdi çok farklı alanlarda belediyelerin kendilerini yenileyerek devam ettirmeleri gerekiyor. Belediye elbette altyapı ile uğraşacak, fakir fukaraya bakacak ancak hızla rekabetin yaşandığı çağda, turizm, ticaret, sanayi, sanat alanında rekabet devam ediyor. Belediyeler meslek erbaplarıyla kol kola girerek şehri ileriye taşıyacak plan ve program yapmalı. Belediyenin yol yapmaktan başka işleri de var." diye konuştu.

-"Kültür, inanç, doğa turizminde istifade edilebilir"

Özhaseki, farklı turizm alanlarından istifade edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "İnanç turizminden, sağlık, doğa, kültür turizminden istifade edilebilir. Bir plan dahilinde bunlar araştırılıp bir yol haritası çıkartılması lazım." ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlığı konusundaki bilgi ve tecrübesini hatırlatan Özhaseki, şunları söyledi:

"Keşke 3-4 tane daha aday olsaydı da projeleri konuşabileydik. Ne yazık ki bir rakibimiz var ama proje yok. Şahsıyla ilgili bir cümle söylemem ancak Ankara gibi metropole aday oluyorsanız projenizi hazırlayıp çıkıp insanlara söyleyeceksiniz. Popülizmle, karşı söylemlerle yürümez bu işler."


Anahtar Kelimeler:
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet ÖzhasekiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet ÖzhasekiAnkara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB)Bozankaya FabrikasıDökümcüler OSB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangında hasar gören evi öğrenciler onarıyor
Yangında hasar gören evi öğrenciler onarıyor
Antalya'da güneşli havada deniz keyfi
Antalya'da güneşli havada deniz keyfi
Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarının darbedildiği iddiası
Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarının darbedildiği iddiası
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim