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"Belediyelere Kandil'den emir alacak adamlar gelmesinler istiyoruz"

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki: "İki belediye senin olsun, üç belediye benim olsun diye bir derdimiz yok. Bir derdimiz var, belediyelere Kandil'den emir alacak lanet adamlar gelmesinler istiyoruz. Belediyelere FETÖ'den, Pensilvanya'dan emir alacak lanet adamlar gelmesinler istiyoruz. Gelenler milli ve yerli olsun" - "FETÖ ile PKK'nın birkaç sene önce söyleseler iş birliğini yapacağına inanır mıydınız? Şimdi belgelerden ortaya çıkıyor ki bu lanet iki örgüt adeta iç içeymiş"

"Belediyelere Kandil'den emir alacak adamlar gelmesinler istiyoruz"

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki: "İki belediye senin olsun, üç belediye benim olsun diye bir derdimiz yok. Bir derdimiz var, belediyelere Kandil'den emir alacak lanet adamlar gelmesinler istiyoruz. Belediyelere FETÖ'den, Pensilvanya'dan emir alacak lanet adamlar gelmesinler istiyoruz. Gelenler milli ve yerli olsun" - "FETÖ ile PKK'nın birkaç sene önce söyleseler iş birliğini yapacağına inanır mıydınız? Şimdi belgelerden ortaya çıkıyor ki bu lanet iki örgüt adeta iç içeymiş"

13 Şubat 2019 Çarşamba 22:40
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ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "İki belediye senin olsun, üç belediye benim olsun diye bir derdimiz yok. Bir derdimiz var, belediyelere Kandil'den emir alacak lanet adamlar gelmesinler istiyoruz. Belediyelere FETÖ'den Pensilvanya'dan emir alacak lanet adamlar gelmesinler istiyoruz. Gelenler milli ve yerli olsun istiyoruz." dedi.

Özhaseki, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Korkutata Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "ESAV Erzurumlular Vakfı ile Buluşma" programına katıldı.

Terör örgütlerinin, Türk milletine hayatı zehir etmeye çalıştığını belirten Özhaseki, bu terör örgütlerini besleyenlerin, para ve emir verenlerin aynı olduğunu dile getirdi.

Bu terör örgütlerinin kendi aralarında iş birliği yaptığını ifade eden Özhaseki, "FETÖ ile PKK'nın birkaç sene önce söyleseler iş birliğini yapacağına inanır mıydınız? Şimdi belgelerden ortaya çıkıyor ki bu lanet iki örgüt adeta iç içeymiş." diye konuştu.

- "Belediyelere gelenler milli ve yerli olsun istiyoruz"

Cumhur İttifakı'nın, Türk milletinin geleceği ve bekası için kurulduğunu, başkalarının yaptığı gibi "iki partiden belediye fazla alalım" gibi bir pazarlık içerisinde olmadıklarını aktardı.

MHP ile ittifak yapıldığına ama aralarında bir pazarlık olmadığına dikkati çeken Özhaseki, şunları belirtti:

"İki belediye senin olsun, üç belediye benim olsun diye bir derdimiz yok. Bir derdimiz var, belediyelere Kandil'den emir alacak lanet adamlar gelmesinler istiyoruz. Belediyelere FETÖ'den Pensilvanya'dan emir alacak lanet adamlar gelmesinler istiyoruz. Gelenler milli ve yerli olsun."

Programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, bazı milletvekilleri, AK Parti ve MHP il ve ilçe teşkilatları, ESAV Erzurumlular Vakfı Başkanı Veysel Karani Aksungur ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anahtar Kelimeler:
ESAV Erzurumlular Vakfı Ile BuluşmaAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan AdayıMHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar YıldırımMehmet Özhaseki
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