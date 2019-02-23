Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
light rain and snow
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT
BİST
103186
ALTIN
227.186
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9436
EURO
6.0307

Beklenen kar geldi

- Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağmaya başladı

Beklenen kar geldi

- Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağmaya başladı

23 Şubat 2019 Cumartesi 00:28
3 Okunma
Beklenen kar geldi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava akşam saatlerinde başlayan sağanağı kara çevirdi.

Etkili şekilde yağan kar kısa sürede Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışı tipi şeklinde devam ediyor.

- Ulaşımda aksama

Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar görülüyor. Pek çok araç tipi nedeniyle yolda kalırken, Kofçaz'da yoldan çıkan bir aracın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor.

Kar yağışının yarın öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
KarTipiYağış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağdat'taki Geylani ve İmam-ı Azam külliyelerinin restorasyonu
Bağdat'taki Geylani ve İmam-ı Azam külliyelerinin restorasyonu
Deniz Kuvvetlerinden sondaj platformuna refakat görevi
Deniz Kuvvetlerinden sondaj platformuna refakat görevi
Mersin'de 5 katlı bina çöktü
Mersin'de 5 katlı bina çöktü
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim