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Bedelli askerlikte celp tarihlerinde değişiklik

MSB tarafından, bedelli askerlik kapsamında 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı.

Bedelli askerlikte celp tarihlerinde değişiklik

MSB tarafından, bedelli askerlik kapsamında 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı.

Emre Köse
Emre Köse
01 Mart 2019 Cuma 12:31
5 Okunma
Bedelli askerlikte celp tarihlerinde değişiklik
Ankara

MSB tarafından, bedelli askerlik kapsamında 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
Bedelli AskerlikCelp Tarihleri
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bak 2019-03-01 12:37:48

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