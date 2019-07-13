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Bedelli askerlik başvuru ve kura tarihleri açıklandı

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 ocak ayında yapılacak.

Bedelli askerlik başvuru ve kura tarihleri açıklandı

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 ocak ayında yapılacak.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:03
Bedelli askerlik başvuru ve kura tarihleri açıklandı

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 ocak ayında yapılacak.

2019 yılı bedelli askerlik bedeli 33 bin 230 lira, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 avro olarak belirlendi.

Anahtar Kelimeler:
BedelliAskerlikKura
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