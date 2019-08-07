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Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz

Kurban Bayramı tatilinde otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz olacak.

Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz

Kurban Bayramı tatilinde otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz olacak.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:13
Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 15 Ağustos Perşembe saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında 11 Ağustos Pazar günü saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 14 Ağustos Çarşamba günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

Anahtar Kelimeler:
BayramYolKöprüÜcretsiz
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