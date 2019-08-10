Bayram öncesi şehitliklere ziyaret

Şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek, kabirleri ziyaret etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan şehityakınları, mezarlıkların başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bazı şehit yakınları, kabirlerin bakımını yaptı, mezar taşlarını yıkadı ve çiçek dikti. Ailelerin, kabir başında gözyaşı döktüğü ve mezar taşlarını öptüğü görüldü.

Şehitlerini ziyaret eden aileler, kucaklaşıp birbirlerine destek oldular. Bazı aileler de şehit yakınlarına çikolata ve lokum ikram etti.

Şehit ailelerinin yanı sıra yakınlarını kaybeden vatandaşlar da mezarlıkları ziyaret ederek, dua etti.

Ankara

Şehit aileleri, Kurban Bayramı dolayısıyla yakınlarının Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki kabirlerini ziyaret etti.

Şehitliğe sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler, kabir ziyaretinde bulundu.

Şehitlerin mezar taşlarını yıkayan yakınları, bayraklarla donatılan kabirlerin başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Şırnak'ta 1996'da şehit düşen komando Asteğmen Yahya Özgür'ün kabrini ziyaret eden okul arkadaşı Hüseyin Ekici, "Şehidimiz benim ilkokul arkadaşımdı. Ben ondan önce gitmiştim askere. Ben de bir çatışmada vuruldum. Güneydoğu gazisiyim. Arkadaşım askerliğini yedek subay olarak yapıyordu. Şehadet haberi geldi. Dönem dönem ziyaretine gelerek anısını yaşatmaya çalışıyorum." dedi.

Ağrı'da 2001'de şehit olan piyade Çavuş İbrahim Bektaş'ın babası Halil Bektaş da oğlunun teröristlerin kurduğu pusuda şehit olduğunu anlatarak, "O günden beri biz bayram nedir bilmiyoruz. Allah bütün şehitlerin mekanını cennet etsin. Allah kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. Zor bir acı, dayanılacak gibi değil ama yapılacak bir şey yok. Allah'tan geldi, Allah'a gitti. Vatan sağ olsun." diye konuştu.

Adana

Asri Mezarlık içinde çevresi Türk bayraklarıyla süslenen Adana Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile askeri ve mülki erkan ile katılımcılar, mezarların başına karanfil bıraktı, şehit yakınlarına başsağlığı diledi. Şehitliğe gelen aileler de yakınlarının mezarlarına karanfil bırakıp dua etti.

Mehmet Çulha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1998 yılında Hakkari Çukurca'da şehit olan kardeşi İlyas Çulha'nın mezarını, her arife günü ziyaret ettiğini söyledi.

Vatan için şehit olmak gerektiğini ifade eden Çulha, "Afrin'de bizim askerlemiz var. Ne için? Vatan, millet, gelecek için. Bilhassa bizim geleceğimiz için. Bunların korunması için mücadele ediyorlar." dedi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2007 yılında şehit olan Ayhan Güngör'ün ağabeyi Cumali Güngör de tek düşüncelerinin vatan, bayrak ve millet olduğunu vurguladı.

Kardeşinin mezarının yanında kendi ilkokul arkadaşının da kabri bulunduğunu ifade eden Güngör, "Allah herkese bu mertebeyle, şehitlik mertebesiyle rahmetli olmayı nasip etsin. Buna ben de çocuğum da dahil olmak üzere. Gurur dersen büyük gurur. İçimdeki yara hiçbir zaman dinmiyor. 12 yıl olmuş hala ben akşam balkona çıktığımda, kapıyı kapatacağım zaman kardeşim gelecek diye bekliyorum. Ne yapsak, ne desem? Her şey vatan için." diye konuştu.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde de şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren Antakya Şehitliği'ne geldi.

Burada düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

2. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ümit Durmaz ve askeri erkan ile gaziler, şehit mezarlarının başına karanfil bıraktı, yakınlarına başsağlığı diledi.

Bingöl'de şehit düşen Osman Durmaz'ın babası Şahabettin Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tek erkek çocuğunu 1994 yılında şehit verdiğini, ardından ikinci evliliğinden üçüz erkek evlatları olduğunu söyledi.

Üçüzlerinin şu anda vatan borcunu yerine getirdiğini kaydeden şehit babası Durmaz, kendi evlatlarıyla birlikte vatani görevini yapan tüm asker ve polislerin bayramını kutladı.

Bingöl'de 2000 yılında şehit düşen Ahmet Sümer'in babası Mustafa Sümer ise her cuma günü şehit evlatlarının kabrini ziyarete geldiklerini ve evlatlarını yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Bayram gününde de oğlunun mezarı başında olduğunu anlatan Sümer, asker ve polislerin kendilerinin gururu olduğunu belirterek bayramlarını tebrik etti.

Mersin

Mersin'de de şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren merkez Toroslar ilçesinde Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Şehitlerin, Türk bayraklarıyla donatılan mezarlarındaki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve kurum amirleri de ziyaret ettikleri şehitlikte mezarlara karanfil bırakırken vatandaşların da bayramlarını kutladı.

Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, birlik ve huzur içerisinde bir Kurban Bayramı'nın idrak edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bayramlar bizim çok özel günlerimiz. Yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik duygularının en zirveye çıktığı çok özel günler. Bayramı, bayram atmosferinde kutlamak çok önemli. Bu bağlamda büyüklerimizi ziyaret ederek dualarını alacağız, küçüklerimizi sevindirerek bayram coşkularına ortak olacağız. Mahallelerimizdeki şehit ailelerini, gazilerimizi, komşularımızı ziyaret ederek yalnız olmadıklarını hissettirmek çok önemli."

Gaziantep

Gaziantep Asri Mezarlık ile Yeşilkent Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak ile beraberindeki heyet, Türk bayrakları örtülen mezarlıklara karanfil bıraktı.

Vali Gül, daha sonra şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Malatya

Malatya Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe sabahın erken saatlerinden itibaren gelen aileler, kabirlerin temizliğini yaparak dua etti, şehitlikte duygusal anlar yaşandı.

Şırnak'ta 31 Mayıs 2017'de düşen askeri helikopterde şehit olan Yarbay Songül Yakut'un kabri de vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Şehitliğe gelen vatandaşlar, dua etti.

Şehitliği eşi ve iki çocuğuyla ziyaret eden Şevki Güner, çocuklarıyla vatan toprakları uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri, bayram öncesi ziyaret ettiklerini söyledi.

Ailesinde şehit olmadığını ancak her bayram öncesinde ailesiyle şehitliği ziyaret ettiklerini belirten Güner, "Dua ederek, şehitlerimizi yad ediyoruz. Bu vatan toprakları kolay kazanılmadı. Bizler çocuklarımıza bunları öğretmek adına sürekli şehitlerimizi ziyaret ediyoruz." şeklinde konuştu.

Adıyaman

Adıyaman Yeni Mezarlık Şehitliği'nde Kurban Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Programda İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Aykut Pekmez, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve askeri erkan şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Programın ardından protokol üyeleri Belediye Nikah Salonu'nda vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Aykut Pekmez, burada yaptığı konuşmada, huzur ve güven içerisinde bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Bayramların hoşgörü, kardeşlik ve maneviyatın yüksek olduğu önemli günler olduğunu ifade eden Pekmez, "Milleti millet yapan önemli değerlerimiz var. Bayramlarımız bu önemli değerlerden biri. Bayramlar, gurbette olan vatandaşlarımızın sevdiklerini ve ailelerini görmeye vesile oluyor. Sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum." diye konuştu.

Kahraman şehit Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri, Kurban Bayramı arifesinde ziyaretçi akınına uğradı.

Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, bazı vatandaşlar duygulu anlar yaşadı. Aileler çocuklarına şehit Halisdemir'in kahramanlık hikayesini anlattı.

Gaziantep'ten ailesiyle gelen Mehmet Fatih Karamel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'dan beri şehit Ömer Halisdemir'in hep aklında olduğunu ve onun kolay kolay unutulamayacağını söyledi.

Şehit Halisdemir'in bu ülkeyi şer odaklarına teslim etmediğine dikkati çeken Karamel, şunları kaydetti:

"Allah ondan razı olsun, Çanakkale ruhunu bir kez daha canlandırdı. İnşallah babasını da ziyarete gideceğim. Artvinliyim, Gaziantep'te oturuyorum, şimdi Bursa'ya gidiyorum. Bu mübareği uzun zamandır görmek istiyordum. Herkesin bu duyguyu burada yaşaması lazım. Buradan geçenlerin bu mübarek zatı ziyaret etmesi lazım. Onun yanında iki şehidimiz daha var. Allah onlardan ve onun gibilerden razı olsun. Bütün şehitlerimize Allah, rahmetiyle tecelli etsin. Bu vatan, bu güzel insanlar sayesinde bölünmeyecek. Şer odakları bir kez daha hadlerini bildiler, ülkemiz onlara büyük bir ders verdi. Allah'ın izniyle üzerimizde oynanan oyunlar hiçbir zaman başarılı olamayacak."

Antalya'dan ziyarete gelen Mevlüt Erdal da "Allah'ın izniyle Ömer Halisdemirler bitmez, zaten Ömer Halisdemirler bitti mi ülkemiz de bitti demektir. Asker olarak doğduk ve asker olarak da vatanımızı, milletimizi sonuna kadar savunacağız. Allah'ım Fethi Sekin, Ömer Halisdemir gibilere uzun ömür versin." dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinden gelen Cenk Çetinbakış ise memleketinden böyle güzel insanların çıkmasının gurur verici olduğunu belirterek, çocuklarına bu kahramanları anlattığını ifade etti.