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Bayburt'ta yangın

- Göldere köyünde bir evde çıkan ve diğer bazı ev ile ahırlara sıçrayan yangına müdahale için bölgeye ekipler sevk edildi

Bayburt'ta yangın

- Göldere köyünde bir evde çıkan ve diğer bazı ev ile ahırlara sıçrayan yangına müdahale için bölgeye ekipler sevk edildi

25 Şubat 2019 Pazartesi 00:09
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Bayburt'ta yangın

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta, merkeze bağlı Göldere köyünde bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının diğer ev ve ahırlara sıçraması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bayburt Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Adil Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Göldere köyünde bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının diğer ev ve ahırlara da sıçradığını bildirdi.

"Olayın duyulmasının ardından Bayburt Belediyesine ait itfaiye ekipleri, AFAD, 112 ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi." diyen Arslan, yangın söndürme çalışmalarına İl Özel İdaresi ekiplerinin de iş makineleriyle destek verdiğini belirtti.


Anahtar Kelimeler:
BayburtYangın
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