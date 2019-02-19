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Batman'da seçim güvenliği

- Batman Valisi Hulusi Şahin: - "Tarafsızlık ilkesi kapsamında seçmenin iradesinin sandığa yansıması için gereken tüm önlemler alındı"

Batman'da seçim güvenliği

- Batman Valisi Hulusi Şahin: - "Tarafsızlık ilkesi kapsamında seçmenin iradesinin sandığa yansıması için gereken tüm önlemler alındı"

19 Şubat 2019 Salı 16:40
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Batman'da seçim güvenliği

BATMAN (AA) - Batman Valisi Hulusi Şahin, "Tarafsızlık ilkesi kapsamında seçmenin iradesinin sandığa yansıması için gereken tüm önlemler alındı." dedi.

Vali Şahin, seçim bilgilendirme çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantıda, gazetecilerle bir araya geldi.

Valilikteki toplantıda konuşan Şahin, her yönüyle 31 Mart'taki yerel seçimlere hazır olduklarını belirtti.

Seçime yönelik tedbirlerin alındığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Tarafsızlık ilkesi kapsamında seçmenin iradesinin sandığa yansıması için gereken tüm önlemler alındı. Tüm kurumlarımızla gerekli toplantılarımızı yaptık. Her kurum üzerine düşen görevi eksiksiz, sorunsuz yerine getirecek. Olası elektrik kesintilerine karşı jeneratörler hazır, gerekli aydınlatmalar hazır, ulaşım ve iletişimde sorunlar olmaması için de gerekli tüm tedbirler alındı. Uhulet ve suhulet içerisinde bir seçim geçiririz inşallah."

-"Tüm güvenlik önlemlerimizi üst düzeyde aldık"

Şahin, seçim gecesi taşkınlıklara karşı da önlem alındığını aktararak, parti gözetmeksizin kanuna aykırı davrananlara müsaade edilmeyeceğini dile getirdi.

"Kanun hakimiyetini tesis etmek esastır. Kanunun vermediği hakkı zorla almaya çalışana 'dur' deriz. Kanunun verdiği hakkı engellememiz ise söz konusu olamaz." diyen Şahin, önemli olanın kanun ve kurallara uymak olduğunu vurguladı.

Şahin, seçimde görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi adına siyasi partilerce caddelere flama ve parti bayrağı asılmamasının sevindirici olduğunu anlatarak, bunun aynı zamanda ekonomiye de önemli katkı sunduğunu aktardı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Metin Demirel, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da katıldı.

Anahtar Kelimeler:
31 MartBatmanÖnlemSeçimTaşkınlık
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