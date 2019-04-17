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Başsavcılıktan 'avukata dayak' iddiasına açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş'ta cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından bir avukatın darbedildiği iddialarının soruşturulduğunu açıkladı.

Başsavcılıktan 'avukata dayak' iddiasına açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş'ta cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından bir avukatın darbedildiği iddialarının soruşturulduğunu açıkladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Nisan 2019 Çarşamba 08:30
Başsavcılıktan 'avukata dayak' iddiasına açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş'ta cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından bir avukatın darbedildiği iddiasıyla ilgili, bu kişinin cumhurbaşkanlığına ait konvoyun geçişi sırasında, "Cumhurbaşkanının bulunduğu araca doğru koşarak hakaretlerde bulunduğuna" dair iddialar ve tespitler üzerine gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını ve darp iddialarının soruşturulduğunu açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Yolun trafiğe neden kapatıldığını soran avukatın cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından darbedildiği" şeklinde verilen haberlere ilişkin, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"13 Nisan 2019 günü Çırağan Caddesi'nde seyreden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na ait konvoyun geçişi sırasında, haberlere konu şahsın, 13 Nisan tarihli yakalama tutanağı içeriğine göre, 'Cumhurbaşkanının bulunduğu araca doğru koşarak hakaretlerde bulunduğuna' dair iddialar ve tespitler üzerine, cumhuriyet başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş, şüpheli sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır.

Şüpheli hakkında bu soruşturmayla birlikte, şüphelinin kötü muameleye uğradığına ilişkin iddialar da cumhuriyet başsavcılığımızca resen soruşturulmaktadır."

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Savcı
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